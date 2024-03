Weinheim, Deutschland, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) -Dienstleistungen und Technologielösungen auf Basis von Large-Language-Modellen, Multi-Cloud-Plattformen und offener Framework-ArchitekturSyntax Systems, einer der weltweit führenden Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für das Implementieren und Managen von Cloud-Anwendungen, baut sein Generative-AI-Portfolio aus: Die neue, leistungsstarke Suite AI-basierter Dienstleistungen und Technologielösungen richtet sich an mittelständische und große Unternehmen. Die Suite bindet unterschiedlichste Daten aus ERP-Systemen und anderen Unternehmensanwendungen ein - und bringt damit das Potenzial von Generative AI (GenAI) wirkungsvoll ins tägliche Business."Für Unternehmen, die ihren Business-Herausforderungen mit Innovation und Transformation begegnen wollen, ist Generative AI ein echter Gamechanger", sagt Marcelo Tamassia, CTO von Syntax. "Syntax hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten von GenAI genau in dem Rahmen und auf die Weise zu nutzen, wie sie sie brauchen. Wir freuen uns, Unternehmen jetzt ein umfassendes und flexibles Portfolio an GenAI-Services und -Technologielösungen anbieten zu können - unabhängig von ihrem aktuellen AI-Reifegrad."Syntax GenAI Services: Maßgeschneiderte Use Cases Die Syntax GenAI Services helfen Unternehmen dabei, die Möglichkeiten von GenAI auszuloten, eigene Use Cases mit Differenzierungspotenzial zu identifizieren und GenAI-gestützte Lösungen zu entwickeln, die Produkte, Prozesse und Kundenerfahrungen verbessern können.Die Syntax GenAI Services umfassen:- Syntax Industry AI Exploration Workshop: AI-Spezialisten mit Branchenexpertise stellen in zweitägigen Workshops die neuesten Trends und Möglichkeiten von GenAI speziell für die Branche des Kunden vor. Gemeinsam mit den Teilnehmern und entlang der konkreten Business-Herausforderungen identifizieren und priorisieren sie potenzielle GenAI-Anwendungsfälle und Möglichkeiten.- Syntax GenAI Solution Factory: Hier bündelt Syntax ein globales Team von Data Scientists, Technikern, ERP-Experten und Entwicklern, die GenAI-gestützte Lösungen auf Basis branchenbewährter Best Practices und Methoden entwerfen und implementieren - beispielsweise kundenspezifische APIs, mobile Anwendungen, Chatbots, natürlichsprachliche Schnittstellen und Hyper-Automation-Prozesse.Syntax GenAI Platform: Enterprise-Lösungen ohne Einschränkungen Die Syntax GenAI Solutions ermöglichen es Unternehmen - über die jeweils am besten geeignete Cloud-Plattform - individuelle GenAI-Anwendungen auf Basis passender Large-Language-Modelle (LLMs) und einer offenen Kubernetes-Architektur zu entwickeln.Die Syntax GenAI-Plattform umfasst:- Eine durchgehend gemanagte Plattform, über die Unternehmen in der Cloud ihrer Wahl eigene APIs zu LLMs erstellen und sicher nutzen können. Integrierte Datenschutz- und Anonymisierungskomponenten sowie "Knowledge Vaults" als Speicher für besonders schutzbedürftige unternehmenseigene Daten gehören zum Standard dieser Lösung. Dies gibt Unternehmen die Flexibilität, sämtliche Betriebsmodelle zu verwenden - On-Premises, Private Cloud oder Public Cloud. Für eine nahtlose Integration und einen einfachen Datenaustausch verfügt die Plattform außerdem über Konnektoren für SAP- und Oracle-Systeme.- Einen modernen, dialogfähigen AI-Chatbot, der sich problemlos in Teams oder Slack integrieren lässt. So können Mitarbeiter mit mehreren LLMs interagieren und Fragen stellen - per Spracheingabe und im individuell vom Unternehmen definierten Rahmen. So erhalten sie schnell Antworten und Erkenntnisse, die helfen, die interne Produktivität zu steigern.GenAI - schnell und zukunftssicher ans Ziel Die GenAI-Angebote von Syntax helfen Unternehmen, den Aufbau von GenAI-Infrastrukturen und -Prozessen schnell und zukunftssicher zu gestalten. Dafür sorgen nicht zuletzt eine hohe Flexibilität bei der Auswahl von Hyperscaler- und LLM-Modellen ohne Lock-In-Effekte, also die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern, sowie die vertrauensvolle Unterstützung durch die GenAI-Experten von Syntax.Mehr Informationen zum GenAI-Portfolio von Syntax gibt es hier: https://www.syntax.com/de-de/genai/.Über Syntax Syntax bietet ein breites Spektrum an Technologielösungen, zuverlässige Professional Services, umfassende Beratungsleistungen sowie bewährte Application Management Services - damit die geschäftskritischen Cloud-Anwendungen der Kunden jederzeit performant, zuverlässig und zukunftsorientiert arbeiten.Mit 50 Jahren Erfahrung und mehr als 800 Kunden auf der ganzen Welt verfügt Syntax über fundiertes Know-how bei der Implementierung und dem Management von Multi-ERP-Installationen in geschützten privaten, öffentlichen oder hybriden Umgebungen. Syntax arbeitet eng mit SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft und anderen führenden Technologieanbietern zusammen, um zu gewährleisten, dass die Anwendungen der Kunden nahtlos und sicher funktionieren - als solide Basis für unternehmensweite Innovationskraft.