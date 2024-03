Mittwoch: Wirtschafts-Highlights aus aller WeltHeute, am 5. März, blicken wir gespannt auf die Wirtschaft: Wir erfahren, wie es namhaften Unternehmen wie Symrise, DHL Group und Pirelli im letzten Jahr ergangen ist. Wir sehen uns wichtige Konjunkturdaten an, wie die deutsche Handelsbilanz und verschiedene Einkaufsmanagerindizes. Wir verfolgen, wie die USA ihre Arbeitsmarktlage und ihre Wirtschaftsregionen einschätzen. Wir hören, was uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...