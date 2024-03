NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) kletterte um 0,30 Prozent auf 111,08 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 4,16 Prozent.

Händler sprachen von einem eher ruhigen Handelsauftakt. Impulse könnten die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Der stark beachtet Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor wird veröffentlicht. Zudem stehen Auftragszahlen aus der Industrie an.

Die Daten könnten Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben. Die Finanzmärkte warten auf den Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress am Mittwoch und Donnerstag. Zudem steht am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Nach wie vor dreht sich an den Märkten viel um die Frage, wann die Fed ihre straffe Geldpolitik angesichts rückläufiger Inflationsraten zu lockern beginnt./jsl/jkr/jha/