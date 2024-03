© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Die Wall Street blickt nach einer beeindruckenden Woche, die den S&P 500 auf ein neues Allzeithoch von 5148,42 Punkten hob, optimistisch in die Zukunft. Der Index hat in 16 der vergangenen 18 Wochen zugelegt, eine Leistung, die seit 1971 nicht mehr beobachtet wurde. Getrieben von stabilen Wirtschaftsdaten und den beeindruckenden Ergebnissen von Unternehmen wie Nvidia, die die Potenziale künstlicher Intelligenz (KI) hervorheben, verdichtet sich die Überzeugung, dass der Aufwärtstrend anhalten könnte. Savita Subramanian von BofA Securities hat daraufhin ihr Jahresendziel für den S&P 500 von 5.000 auf 5.400 Punkte angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von über fünf Prozent entspricht. Trotz …