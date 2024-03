In der neuen Woche kommt die Aktie von Nel ASA weiterhin nicht vom Fleck. Ein kurzer Ausflug in Richtung Norden fiel zuletzt sehr übersichtlich aus und am Dienstagmorgen ging es schon wieder um 3,1 Prozent auf 0,41 Euro abwärts. Damit gelingt es den Bullen weiterhin nicht, sich von der Unterstützung bei 0,40 Euro zu lösen.Anzeige:Nach Ansicht der Schweizer Bank UBS wird sich daran wohl auch wenig ändern. Dort haben die Analysten ihre Verkaufsempfehlung für Nel ASA (NO0010081235) noch einmal bestätigt und das Kursziel bei gerade ...

