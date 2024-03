© Foto: Waldemar Thaut - picture alliance / Zoonar



Der Bitcoin notiert nach der Rallye der letzten Tage in der Nähe seines Allzeithochs. Doch damit ist der Anstieg noch lange nicht vorbei, sagen Experten und halten einen Preis von 80.000 US-Dollar für durchaus möglich.Der Bitcoin hat am Montag ein neues Euro-Allzeithoch erreicht und kletterte auch in US-Dollar bis knapp unter seine bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2021. Ein Ende der Rallye der Kryptowährung ist jedoch nicht in Sicht, sagen Marktexperten. Denn vor allem die erst vor wenigen Wochen genehmigten Bitcoin-Spot-ETFs sorgen für eine gewaltige Nachfrage. "Das Interesse an Bitcoin ist unersättlich", sagt Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, gegenüber Reuters. "Während Bitcoin …