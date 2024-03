Die Anwälte, die sich gegen das als überzogen angesehene $56-Milliarden-Entlohnungspaket von Teslas CEO richteten und dieses für nichtig erklärten, haben eingestanden, dass ihre Gebührenforderung von $6 Milliarden ohne Beispiel sei. Dennoch könnte sie, gemessen an bestimmten Maßstäben, preiswert erscheinen. Vor Gericht in Delaware wird in den nächsten Wochen entschieden, ob diese Forderung angemessen ist und verschiedenen rechtlichen Anforderungen genügt. Sie impliziert einen Stundenlohn von $288,888 für die 37 Anwälte, Partner und juristische Assistenten, die am Fall gearbeitet haben. Verglichen mit dem Stundenlohn von $2,000 für Spitzenanwälte könnte die investierte Arbeitszeit des Teams - etwa 19,500 Stunden - eine Kostenhöhe von ungefähr $39 Millionen rechtfertigen anstelle der geforderten $6 Milliarden. Das Anwaltsteam hofft, durch [...]

Hier weiterlesen