ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum auf höchstem Stand seit Sommer 2023

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Februar erneut verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 49,2 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Juni 2023. Eine erste Erhebung wurde um 0,3 Punkte angehoben. Der Indikator nähert sich somit der wichtigen 50-Punkte-Marke, die wirtschaftliche Schrumpfung von Wachstum trennt.

USA: Stimmung unter Dienstleistern trübt sich unerwartet deutlich ein

TEMPE - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Februar unerwartet deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 52,6 Punkte, wie das Institut am Dienstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 53 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt trotz des Rückgangs weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

USA: Industrieaufträge geben zu Jahresbeginn kräftig nach

WASHINGTON - Die US-Industrie hat zu Jahresbeginn deutlich weniger Aufträge erhalten. Im Januar gingen 3,6 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Minus von 2,9 Prozent gerechnet. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge gingen die Aufträge zwar auch zurück, allerdings wesentlich moderater um 0,8 Prozent.

Großbritannien: Dienstleister-Stimmung trübt sich überraschend ein

LONDON - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im Februar unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel von 54,3 Punkten im Januar auf 53,8 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung war eine Stagnation gemeldet worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

Eurozone: Rückgang der Erzeugerpreise schwächt sich ab

LUXEMBURG - In der Eurozone hat sich der Rückgang der Erzeugerpreise zu Beginn des Jahres abgeschwächt. Im Januar fielen sie um 8,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 8,1 Prozent erwartet. Im Dezember waren die Erzeugerpreise um 10,7 Prozent gesunken.

Italien: Wirtschaft wächst erneut am Jahresende 2023



ROM - Die italienische Wirtschaft ist Ende des vergangenen Jahres erneut gewachsen. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum dritten Quartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Schätzung wurde bestätigt. Im dritten Quartal war das BIP ebenfalls um 0,2 Prozent gewachsen.

Frankreich: Industrieproduktion sinkt stärker als erwartet

PARIS - Die französische Industrie ist mit einem Produktionsdämpfer ins Jahr gestartet. Im Januar fiel die Gesamtproduktion im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen geringeren Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

ROUNDUP/'Super Tuesday': Trump will bei US-Vorwahlen weiter abräumen

WASHINGTON - Im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur hofft der frühere US-Präsident Donald Trump darauf, seine Spitzenposition durch die Vorwahlergebnisse am "Super Tuesday" weiter zu zementieren. Am Montagabend (Ortszeit) fuhr der 77-Jährige bereits wie erwartet einen Sieg im US-Bundesstaat North Dakota ein - nach Prognosen der Sender Fox News und NBC kam er nach Auszählung fast aller Stimmen auf nahezu 85 Prozent.

ROUNDUP: Gemischte Reaktionen auf neue EU-Verpackungsregeln

BRÜSSEL - Mit Blick auf geplante strengere Regeln bei Verpackungen in der EU warnt die Industrievereinigung Kunststoffverpackung (IK) vor einer Problemverlagerung. "Insgesamt begünstigen die Sonderregelungen eine Verschiebung hin zu dickeren und schwereren Verpackungsmaterialien und damit zu mehr Verpackungsmüll und mehr CO2-Emissionen", sagte IK-Geschäftsführerin für Kreislaufwirtschaft Isabell Schmidt. Andere sehen in den vorgesehenen Regeln gute Nachrichten für die Umwelt und die Kreislaufwirtschaft in Europa. Hinter deutschen Vorschriften bleiben sie teils zurück.

ROUNDUP/Neue Ernährungsempfehlungen: mehr Hülsenfrüchte und weniger Fleisch

KASSEL/BONN - Mehr Obst und Gemüse, weniger Fleisch: Wer sich gesund und zugleich umweltschonend ernähren möchte, sollte laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) vor allem auf pflanzliche Lebensmittel setzen. "Wir empfehlen, bunt und gesund zu essen und dabei die Umwelt zu schonen. Dazu empfehlen wir eine pflanzenbetonte Ernährung", sagte Anne Carolin Schäfer, Ernährungswissenschaftlerin im DGE-Referat Wissenschaft, am Dienstag in Kassel.

ROUNDUP 2/Abhöraffäre: Unachtsamkeit eines Generals führte zu Taurus-Leck

BERLIN - Das Verteidigungsministerium macht die Unachtsamkeit eines Bundeswehr-Generals in Singapur dafür verantwortlich, dass ein vertrauliches Gespräch über den Marschflugkörper Taurus von Russland abgehört wurde. Minister Boris Pistorius (SPD) sprach am Dienstag bei der Vorstellung der ersten Ermittlungsergebnisse von einem "individuellen Anwendungsfehler", der zu einem "Zufallstreffer" bei einer breit angelegten Abhöraktion der Russen während der Singapore Airshow geführt habe. Personelle Konsequenzen will Pistorius vorerst nicht ziehen. Wenn nicht noch etwas Schlimmeres herauskomme, "werde ich niemanden meiner besten Offiziere Putins Spielen opfern", betonte er.

HWWI-Prognose: Schwaches Wirtschaftswachstum bis 2025



HAMBURG - Die deutsche Wirtschaft wird sich nach Einschätzung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) in den kommenden beiden Jahren nur leicht erholen. Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,3 Prozent zum Jahresende 2023 rechnet das Institut für das laufende Jahr mit einem Plus von 0,2 Prozent. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Konjunkturprognose hervor. Für das Jahr 2025 sieht das Institut demnach eine Zunahme des BIP von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

ROUNDUP 2: Stabile Rente mit Beitragsbremse - Ampel-Paket zur Alterssicherung

BERLIN - Die Bundesregierung will das Rentenniveau stabilisieren und den erwarteten Anstieg der Rentenbeiträge abbremsen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) präsentierten am Dienstag ein Reformpaket, mit dem das Rentenniveau von 48 Prozent auch für die Zukunft garantiert werden soll. Weil das hohe zusätzliche Milliardensummen kostet, die Rentenbeiträge aber nicht zu stark steigen sollen, soll die Finanzierung auf ein zusätzliches Standbein gestellt werden. Mit der Gründung eines milliardenschweren Kapitalstocks auf dem Aktienmarkt will die Ampel-Regierung der Rentenversicherung eine neue Finanzierungsquelle erschließen.

Wirtschaftsprofessor Südekum warnt Bundesregierung vor Sparhaushalt

DÜSSELDORF - Der Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum hat die Ampel-Regierung vor einem Sparhaushalt für 2025 gewarnt und die Forderung nach einer Reform der Schuldenbremse bekräftigt. "Wir dürfen jetzt nicht in einen Sparhaushalt taumeln, der ökonomisch und politisch falsch wäre", sagte der Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am Dienstag in Düsseldorf. Südekum war im nordrhein-westfälischen Landtag Gast bei der SPD-Fraktion.

ROUNDUP/UN-Drogenkontrollrat: Cannabis-Freigabe widerspricht Übereinkommen

WIEN/BERLIN - Der UN-Drogenkontrollrat (INCB) hat die deutsche Regierung auf eine Unvereinbarkeit zwischen der geplanten Legalisierung von Cannabis und bestehenden internationalen Regelungen hingewiesen. Das Gremium habe aufgezeigt, dass der Gebrauch von Cannabis laut UN-Drogenübereinkommen von 1961 ausschließlich für medizinische und wissenschaftliche Zwecke erlaubt werden darf, hieß es am Dienstag im Jahresbericht des INCB. Ein weiteres UN-Übereinkommen von 1988 schreibe vor, dass Anbau, Herstellung und Weitergabe der Droge für andere Zwecke gesetzlich verboten sein müssten.

ROUNDUP: Baerbock betont 'tiefe Freundschaft' zwischen Berlin und Paris

SARAJEVO - Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts von jüngsten deutsch-französischen Verstimmungen die Bedeutung der engen Kooperation zwischen Berlin und Paris betont. "Tiefe Freundschaft, Verbundenheit drückt sich nicht darin aus, dass man immer einer Meinung ist. Wenn man immer einer Meinung ist, dann stimmt irgendwas nicht", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag bei einem Treffen mit dem Außenminister von Bosnien-Herzegowina, Elmedin Konakovic, in der Hauptstadt Sarajevo. Sie fügte hinzu: "Tiefe Freundschaft drückt sich vor allen Dingen darin aus, dass, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, man weiter an einem Strang zieht und einen nichts trennen kann."

ROUNDUP: Bundesregierung will Rente stabilisieren und Beitragsanstieg bremsen

BERLIN - Die Bundesregierung will das Rentenniveau stabilisieren und den erwarteten Anstieg der Rentenbeiträge abbremsen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) präsentierten am Dienstag ein Reformpaket, mit dem das Rentenniveau von 48 Prozent auch für die Zukunft garantiert werden soll. Weil das mehr Geld kostet, die Rentenbeiträge aber nicht zu stark steigen sollen, soll die Finanzierung auf ein zusätzliches Standbein gestellt werden.

