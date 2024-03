DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. März (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Handelsbilanz Januar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro zuvor: +22,2 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -4,6% gg Vm Importe PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: -6,7% gg Vm *** 09:30 EZB-Bankaufsichtschefim Buch, Teilnahme an Panel bei Konferenz des Banco d'Espana zu 10 Jahre EZB-Bankenaufsicht 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahrespressekonferenz 10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahresmedienkonferenz *** 10:30 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Pk zur Konjunkturprognose Frühjahr 2024, Berlin *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, TV-Statement zum GDL-Streik 13:00 DE/Regierungs-PK 13:30 GB/Schatzkanzler Hunt, Vorstellung des Spring Budget 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Ministerpräsidentenkonfernenz, mit anschließender Pk Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +107.000 Stellen *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses 16:00 US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis (Industrial Plan Update to 2025) *** 20:00 US/Fed, Beige Book - US/Ergebnisse der Vorwahlen am "Super Tuesday" ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2024 11:07 ET (16:07 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.