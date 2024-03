Ein post auf einem beliebten Cyberkriminellen-Forum behauptet, dass die UnitedHealth Group umgerechnet etwa 20 Millionen Euro bezahlt hat, um nach einer "Blackcat" Ransomware-Attacke wieder Zugriff auf Daten und Systeme zu erlangen. Zwei Forscher teilten mit, dass die Hackergruppe verantwortlich sein soll für einen schweren Einbruch in das IT-Netzwerk der UnitedHealth, bei dem sensible Daten verschlüsselt wurden. Obwohl weder UnitedHealth noch die Hacker die Zahlung bestätigen, deutet eine Kryptowährungs-Analysefirma an, dass die transferierten Gelder in Verbindung mit dem zahlenden Unternehmen stehen könnten. Dies zeigt sich darin, dass beträchtliche Bitcoin-Mengen zwischen Online-Geldbörsen bewegt wurden, deren Besitzer unbekannt sind. Der von Ransomware betroffene Gesundheitsbereich, einschließlich des Rechnungswesens der von UnitedHealth übernommenen Change Healthcare, wurde in den [...]

Hier weiterlesen