Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf, die Hersteller von lebenswichtigen Point-of-Care (POC) CD4-Geräten, darunter Abbott Laboratories und Becton Dickinson (BD), aufzufordern, die Produktion von HIV-Testgeräten und allen notwendigen Verbrauchsmaterialien fortzusetzen, die eine ordnungsgemäße Funktion gewährleisten.

"Die AHF-Länderteams, die in 46 Ländern arbeiten, sehen die Folgen der Entscheidungen von Abbott und BD aus erster Hand, insbesondere in Afrika und Asien. POC CD4-Geräte sind rar, wenn die Länder sie überhaupt haben, ebenso wie die benötigten Reagenzienkartuschen, die 20-minütige Ergebnisse ermöglichen. Die Unternehmen haben auch den Service für die vorhandenen Geräte eingestellt, lassen die Patienten im Stich und lassen das medizinische Personal mit leeren Händen zurück", sagte Dr. Adele Schwartz Benzaken, Senior Global Medical Director der AHF. "Wir fordern die WHO auf, sich zu Wort zu melden und die Hersteller von CD4-Testgeräten aufzufordern, sofort mit der Produktion von Geräten und Reagenzien zu beginnen und die bestehenden Geräte vor Ort zu unterstützen, da viele weltweit versagen."

Eine frühere, jetzt aber wieder rückgängig gemachte Verschiebung der Präferenz der WHO von CD4- zu Viruslasttests zur Beurteilung des Gesundheitszustands HIV-positiver Patienten veranlasste die Hersteller von CD4-Geräten, einen gefährlichen Produktionsrückgang anzukündigen, vor dem die AHF gewarnt hatte

CD4-Tests zeigen, wie HIV unser Immunsystem schädigt, da das Virus auf CD4-Zellen abzielt und diese zerstört. Auch wenn die CD4-Zahl für die HIV-Diagnose nicht ausschlaggebend ist, so ist sie doch nach einer positiven Diagnose äußerst wichtig, da der Zustand des Patienten bereits zu AIDS fortgeschritten sein kann und somit für die HIV-Versorgung von entscheidender Bedeutung ist.

Über die AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die mehr als 1,9 Millionen Menschen in 46 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/Karibik, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa medizinische Spitzenleistungen und Unterstützung bietet. Wir sind derzeit der größte gemeinnützige Anbieter von HIV/AIDS-Hilfe in der Welt. Um mehr über AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org finden Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare

