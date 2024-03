Die Plattform nutzt die Kraft der Künstlichen Intelligenz, um das moderne Daten-Ökosystem zu vereinheitlichen von der Kuratierung der Daten über die Modellentwicklung bis hin zur Entdeckung von Erkenntnissen und ermöglicht es Anwendern, schneller bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Fosfor, ein Produktbereich von LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], einem globalen Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat auf seiner Veranstaltung Foton 2024 die Einführung der Fosfor Decision Cloud (FDC) angekündigt. Die FDC ist eine vernetzte Struktur, die Unternehmen dabei hilft, Daten zu organisieren, um automatisierte, modulare und vertrauenswürdige Datentransformationspipelines zu erstellen, wirkungsvolle KI-Anwendungen zu entwickeln und zu implementieren und die Macht der KI zu nutzen, um schneller bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Derzeit müssen Unternehmen ihre eigene Sammlung unzusammenhängender Einzellösungen erstellen, um die Umwandlung von Daten in geschäftliche Erkenntnisse zu erleichtern. Die Decision Cloud stellt den nächsten Schritt in der Entwicklung von ehemals unverbundenen Daten- und KI-Investitionen zu einem modernen Entscheidungs-Stack dar, der den Weg von Daten zu Entscheidungen durch drei neue Innovationen erweitert:

Fosfor Semantic: Der Wissensgraph, der von allen FDC-Funktionen verwendet wird, um die Integrität von Daten zu organisieren und zu erhalten, Datenbeziehungen zu definieren und die Anwendung von fortgeschrittenen Analysen auf die Daten zu ermöglichen. Da Fosfor Semantic von der Datenintegration über die Entwicklung von KI-Algorithmen bis hin zur Generierung von Erkenntnissen eingesetzt wird, beschleunigt es alle Schritte auf dem Weg von den Daten zur Entscheidung erheblich.

Fosfor UX: Das Designsystem, über das alle Funktionen mit Hilfe von konsistenten Navigationselementen und -konstrukten zugänglich sind, die für bestimmte Personas auf der Grundlage ihrer häufig genutzten Workflows und Ziele kuratiert wurden. Fosfor UX flacht die Lernkurve ab und vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Personas, so dass sich alle Benutzer schneller an die FDC-Plattform anpassen können.

Der FDC wird von einem robusten Partner-Ökosystem unterstützt, das von Snowflake, Fivetran, Amazon Web Services, Microsoft Azure, der Google Cloud Platform und GoldenSource getragen wird. Snowflake, das Data Cloud-Unternehmen, und Fivetran sind FDC-Startpartner.

"Die Decision Cloud markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Fosfor und ist ein bedeutender Durchbruch in der Art und Weise, wie Unternehmen KI entwickeln und einsetzen können, um geschäftlichen Nutzen zu erzielen", sagte Debasis Satpathy, Chief Business Officer, Fosfor "Um die Wirkung von Geschäftsergebnissen zu erhöhen, bringt die Decision Cloud alle erforderlichen Fähigkeiten auf eine einzige Plattform, zusammen mit leistungsstarken Insight-Tools, um alle zu unterstützen, die an einer beschleunigten Data-to-Decisions-Reise beteiligt sind. Wir sind begeistert von den Auswirkungen, die die FDC auf die geschäftliche Effektivität von KI haben wird."

"Unternehmen aller Branchen haben weiterhin mit der Fragmentierung von Anwendungen und Tools zu kämpfen", sagte Tarik Dwiek, Leiter für Technologische Allianzen, Snowflake "Mit der nahtlos in Snowflake integrierten Fosfor Decision Cloud können Kunden nun auf eine einzige Anwendung zurückgreifen, um ihre Daten vollständig zu demokratisieren und ihre datengesteuerte Entscheidungsfindung zu unterstützen."

"Fivetran freut sich, Fosfors Launch-Partner für automatisierte Datenbewegungen zu sein", sagte Scott Jones, Chief Revenue Officer bei Fivetran "Fivetran bietet die grundlegende Fähigkeit, praktisch jede Datenquelle zu integrieren, um Geschäftsdaten kosteneffizient in Cloud-Warehouses zu bringen, wo die Decision Cloud sie dann in Erkenntnisse und Geschäftswert umwandeln kann. Mithilfe unserer Bibliothek mit mehr als 400 Konnektoren können sich die Nutzer der Decision Cloud auf die Erstellung ergebnisorientierter Datenprodukte konzentrieren, die ihren Erkenntnisprozess beschleunigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fosfor, um den modernen Decision Stack zu definieren und transformative Ergebnisse für unsere Kunden zu schaffen."

Erfahren Sie mehr über die Fosfor Decision Cloud unter www.fosfor.com.

Über Fosfor

Die Fosfor Decision Cloud ist eine vernetzte Struktur, die den Wert des modernen Daten-Ökosystems, das sich aus Infrastruktur-, Daten- und Anwendungs-Clouds zusammensetzt, vereinheitlicht und verstärkt. Fosfor ermöglicht es Unternehmen, Daten effektiv zu kuratieren, aussagekräftige Erkenntnisse zu generieren und effektive Entscheidungen zu treffen, um das lang ersehnte Versprechen von Daten und KI zu erfüllen: optimale Geschäftsergebnisse. Fosfor ist Teil von LTIMindtree, einem globalen Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen. Für weitere Informationen gehen Sie zu www.fosfor.com.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle zu optimieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse positiv zu beeinflussen. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von über 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Spezialisten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit renommierten Stärken der einstigen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer unternehmerischer Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

Contacts:

Medienkontakt

