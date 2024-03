© Foto: geralt - pixabay.com



Mit der Langeweile bei EUR / USD könnte es schon am Donnerstag vorbei sein. Außerdem: Wie es um USD / CAD steht und welchen schwarzen Schwan Marktteilnehmer bei EUR / PLN fürchten.EUR / USD Das Währungspaar handelt aktuell in einer Seitwärtsbewegung. Das ist sinnbildlich für die ambivalente Situation, in der sich beide Volkswirtschaften aktuell befinden. Marktteilnehmer suchen nach Hinweisen darauf, welche Notenbank zuerst Zinssenkungen einleiten könnte. Wir glauben, dass die zuletzt zwar leicht positiven Konjunkturdaten aus der Eurozone nicht ausreichen, um die Zinsen auf dem aktuellen Niveau zu halten. Auch die nachlassende Inflation eröffnet Spielräume, weswegen die Europäische …