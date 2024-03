Entwickler von Spielen für mobile Endgeräte können plattformübergreifend jenseits der traditionellen App-Stores Einnahmen erzielen

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, hat jetzt mit Cross-Play und Cross-Pay einen innovativen Ansatz zur Monetarisierung von Spielen für mobile Endgeräte auf den Markt gebracht. Als Reaktion auf die sich verändernde Marktlandschaft ermöglicht Xsolla mit seinen Lösungen den Entwicklern von Spielen für mobile Endgeräte eine nahtlose Übertragung ihrer Spiele vom Endgerät in das Web, auf den Desktop und in die Cloud und bietet zugleich verschiedene Monetarisierungsmodelle an, um den Spieleentwicklern einen profitablen Direktverkauf an den Verbraucher zu ermöglichen.

Mit der Weiterentwicklung der Videospielindustrie erwarten die Spieler, dass sie ihre Lieblingstitel nahtlos über alle Plattformen, Formfaktoren und Steuerungsverfahren hinweg nutzen können. Diese steigende Erwartungshaltung rückt Cross-Play in den Mittelpunkt der modernen Spielentwicklungsstrategien. Die Entwickler von Spielen für mobile Endgeräte können ihre Spiele jetzt mit Xsolla Launcher und Xsolla Cloud Gaming mühelos auf Mobilgeräten, PCs, Konsolen, in der Cloud und im Web bereitstellen.

Xsolla Launcher macht es für Entwickler einfacher, die Leistungsfähigkeit des Desktop-Computings zu nutzen. Dazu gehören verbesserte Grafiken, mehr Spieltiefe und längere Spielsitzungen beim Portieren von Mobilgerätespielen auf den PC.

Cloud Gaming für mobile Spiele wiederum ist eine strategische Erweiterung der Kernlösung Xsolla Cloud Gaming. Die Lösung ermöglicht Entwicklern von Mobilgeräte-Videospielen eine plattformübergreifende Expansion, indem sie Spiele-Builds direkt von der markeneigenen Landing Page des Entwicklers aus auf Cloud-Plattformen bereitstellen und so flexible Monetarisierungsmechanismen für Mobilgeräte-Nutzer zur Verfügung stellen können.

Die Cross-Play-Erfahrung bietet Entwicklern auf der ganzen Welt eine konsistente und faire Monetarisierungsstrategie über alle Plattformen hinweg. Dieser Ansatz gewährleistet einen gleichberechtigten Zugang zu den Spielinhalten für die Spieler, was das Spielerlebnis insgesamt verbessert und zugleich dafür sorgt, dass die Regeln und Richtlinien der Plattform eingehalten werden. Xsolla Web Shop, eine führende Lösung für Online-Einkäufe, bildet eine Grundlage für die Direct-to-Consumer-Strategie der Entwickler von Spielen für mobile Endgeräte.

Webshops sind leicht anpassbare Marken-Online-Shops, die komplett dafür ausgestattet sind, Online-Einkäufe im Spiel zu ermöglichen. Die nächste Iteration der Web-Shop-Lösung von Xsolla beinhaltet innovative Updates, die auf den Erfahrungen basieren, die Xsolla bei der Einrichtung von über 210 Web-Shops und der Einführung von 40 der 100 umsatzstärksten Mobilgeräte-Spiele weltweit gesammelt hat. Xsolla Web Shop beinhaltet fortschrittliche LiveOps-Tools, zusätzliche Personalisierungs- und Engagement-Funktionen sowie einen verbesserten User-Flow für reibungslose Einkäufe. Neben diesen Verbesserungen stehen die Xsolla-Experten jederzeit zur Verfügung, um Hilfestellung und Unterstützung zu bieten, indem sie Best-Practice-Beratung für den Betrieb und die Verwaltung von Webshops zur Verfügung stellen.

"Die Fortschritte im Bereich Cross-Play und Cross-Pay waren ein Schwerpunkt unserer Innovationen im vergangenen Jahr, nachdem wir mit zahlreichen Partnern kooperiert und im Jahr 2023 über 200 Webshops eröffnet haben. Diese umfassende Anwendung in der realen Welt und das Feedback der Kunden haben den Entwicklern von Spielen für Mobilgeräte geholfen, ihre Spiele effizient online zu vermarkten, indem sie sich innerhalb der Richtlinien der Plattform bewegen", sagte David Stelzer, President von Xsolla. "Cross-Play Cross-Pay ist unsere strategische Innovation, die es ermöglicht, den sich kontinuierlich weiterentwickelnden Anforderungen der Spieleindustrie gerecht zu werden, die sich ständig verändert. Durch die Bereitstellung einer plattformübergreifenden Lösung für Entwickler von Mobilgeräte-Spielen können wir diesen Anwendern dabei helfen, mehr Spieler zu erreichen und ihre Geschäftstätigkeit auszubauen."

Diese umfassende Suite von Cross-Play-Cross-Pay-Lösungen ermöglicht es Entwicklern von Mobilgeräte-Spielen, ein größtmögliches Publikum zu erreichen, indem sie tiefe und dauerhafte Verbindungen zu Spielern auf der ganzen Welt aufbauen.

Weitere Informationen über die Xsolla-Lösung Web Shop 2.0 und ihre Leistungsmerkmale finden Sie unter: xsolla.pro/web-shop2

Weitere Informationen über die Xsolla-Lösung Cloud Gaming für mobile Endgeräte und ihre Leistungsmerkmale finden Sie unter: xsolla.pro/cloud-gaming

Weitere Informationen über Xsolla Launcher finden Sie unter: xsolla.pro/xsolla-launcher

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Satz von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Für weitere Informationen und um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: xsolla.com

