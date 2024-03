First-to-Market ermöglicht KI-gestützte Einblicke von der Planung vor der Markteinführung bis zur Ausführung vor Ort über mobile Geräte

Aktana, Inc., der führende Anbieter von intelligenter Kundenansprache für die globale Life-Science- und Medizinbranche, gab heute die Verfügbarkeit von "Aktana for MedTech" bekannt, einer Reihe von Tools zur Optimierung von Außendienstmitarbeitern, Kundenkoordination und medizinischen Schulungsprogrammen mit KI-gestützten Erkenntnissen und Anleitungen.

Die Lösung umfasst Aktana Copilot Mobile for MedTech, einen interaktiven digitalen Assistenten, der die Ausführung von Vertriebs- und Marketingstrategien für Außendienstteams über mobile Geräte optimiert und so eine echte Omnichannel-Leistung und -Wirkung ermöglicht.

"Gesundheitsfachkräfte haben mit überwältigender Mehrheit den Wunsch geäußert, mehrere digitale Kanäle zu nutzen, um ihre eigenen Recherchen durchzuführen, mit Kollegen zu interagieren und mit Vertretern medizinischer Unternehmen in Kontakt zu treten", sagte John Vitalie, CEO von Aktana. "Allerdings nutzen weniger als 20 der MedTech-Unternehmen erweiterte Omnichannel-Funktionen. Diejenigen, die dies tun, übertreffen die Branche beim Umsatz um das Doppelte."

"Aktana for MedTech hebt Omnichannel auf ein völlig neues Niveau, indem es Medizintechnikunternehmen ermöglicht, ihre Interaktionen mit Vertretern des Gesundheitswesens mit Hilfe von KI-gestützter Intelligenz zu planen und zu verwalten, und zwar von der Markteinführung bis hin zu persönlichen Treffen vor Ort und der Nachbereitung. Gleichzeitig erfasst Aktana Copilot Mobile for MedTech Echtzeit-Reaktionsdaten aus dem Feld und verbessert die Intelligenz in Echtzeit mit jeder Interaktion mit Gesundheitsfachkräften", so Vitalie weiter.

Aktana for MedTech besteht aus Aktanas erstklassiger offener Plattform, Field Orchestrator, Omnichannel Orchestrator, Analytics Activator und Copilot Mobile. Die Tools geben den Außendienstteams in Echtzeit intelligente Impulse, um die Anrufplanung zu vereinfachen und personalisierte und koordinierte Aktivitäten voranzutreiben, was letztendlich die Qualität der Interaktionen mit Ärzten verbessert. Im Einzelnen: Aktana für MedTech:

Ermöglicht es Medizintechnikunternehmen, die Terminplanung zu vereinfachen, Lagerbestände zu verwalten, die Bestandsnutzung zu optimieren und Beschaffungsprozesse mit KI-gestützter Omnichannel-Orchestrierung zu rationalisieren.

Prognostiziert Produktschwellenwerte mit KI-gestützter Identifizierung kritischer Änderungen des Produktvolumens auf Kontoebene, kombiniert mit dynamischen, umsetzbaren Vorschlägen, um den Umsatz zu steigern und Kosten zu senken.

Liefert medizinische Schulungsinhalte viel effektiver mit dynamischen, umsetzbaren Vorschlägen, um sicherzustellen, dass Gesundheitsfachkräften die besten Informationen zur richtigen Zeit erhalten, um Patienten besser zu bedienen.

Dr. Adil Ajuied, ein Kniechirurg beim Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust und der Fortius Clinic London, stimmt mit den Forschungsergebnissen zu den Präferenzen von Ärzten überein: "Die Möglichkeit, den Terminplanungsprozess durch die Analyse meiner Verfügbarkeit, meiner Präferenzen und meiner historischen Bindungsmuster zu rationalisieren, könnte sicherstellen, dass Besprechungen zu optimalen Zeiten angesetzt werden, wodurch Störungen meiner klinischen Aufgaben minimiert werden und konzentriertere Diskussionen möglich sind."

Aktana for MedTech ist CRM-agnostisch und kann mit allen Datenquellen integriert werden. Das Toolset ist modular aufgebaut und kann einzeln oder in Kombination mit anderen Aktana-Produkten eingesetzt werden. Aktana for MedTech ist ab sofort verfügbar.

Verbinden Sie sich mit Aktana auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/aktana

Folgen Sie @aktana_inc auf Twitter: www.twitter.com/aktana_inc

Über Aktana

Aktana ist der führende Anbieter von intelligenter Kundenbindung für die globale Biowissenschaft und die medizinische Industrie. Indem wir sicherstellen, dass jedes Kundenerlebnis auf die individuellen Präferenzen und Bedürfnisse zugeschnitten ist, helfen wir Life-Science-Unternehmen, ihre Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern zu stärken, um eine bessere Patientenversorgung zu inspirieren. Aktana transformiert das kommerzielle Engagement-Modell, um jede Interaktion mit proprietärer Blended-AI und mobiler Intelligenz effektiver zu gestalten. Heute nutzen kommerzielle und medizinische Teams von mehr als 350 Marken Aktanas vollständige KI-Orchestrierung der nächsten Generation, um personalisiertes Omnichannel-Engagement in großem Umfang zu liefern. Aktana hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in allen wichtigen Biopharma-Regionen der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240305538331/de/

Contacts:

Debby Fry Wilson

deborah.wilson@aktana.com

425-638-9617