Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute bekannt, dass der Vorstand eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende des Unternehmens von 0,80 US-Dollar auf 0,85 US-Dollar je Stammaktie beschlossen hat. Diese Dividendenerhöhung wird für vierteljährliche Dividenden wirksam, die nach dem 21. März 2024 zahlbar sind, und erhöht die jährliche Dividendenausschüttung auf 3,40 US-Dollar pro Stammaktie.

Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm Incorporated, sagte: "Wir freuen uns, eine Erhöhung unserer vierteljährlichen Dividende anzukündigen. Wir sind weiterhin bestrebt, durch eine ausgewogene Kapitalrückgabepolitik Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, einschließlich eines Grundstocks an verwässerungshemmenden Aktienrückkäufen."

Über Qualcomm

Qualcomm schafft die Voraussetzungen für eine Welt, in der jede, jeder und alles intelligent vernetzt sein kann. Unsere einheitliche Technologie-Roadmap ermöglicht es uns, die Technologien, die die mobile Revolution eingeleitet haben, effizient zu skalieren einschließlich fortschrittlicher Konnektivität, leistungsstarker, stromsparender Rechenleistung, geräteinterner Intelligenz und mehr für die nächste Generation vernetzter intelligenter Geräte in allen Branchen. Die Innovationen von Qualcomm und unsere Snapdragon-Plattformfamilie tragen dazu bei, Cloud-Edge-Konvergenz zu ermöglichen, Branchen zu transformieren, die digitale Wirtschaft zu beschleunigen und die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, zum Wohle der Allgemeinheit zu revolutionieren.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzgeschäft QTL und den größten Teil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Wesentlichen alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen sowie im Wesentlichen alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres QCT-Halbleitergeschäfts. Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert. Für weitere Informationen besuchen Sie www.qualcomm.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Zusätzlich zu den historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemiteilung und basieren auf unseren derzeitigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen sowie auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über unsere zukünftigen Dividendenzahlungen und unsere Verpflichtung, Kapital an die Aktionäre durch eine ausgewogene Kapitalrückgabepolitik zurückzugeben, einschließlich einer Basis von verwässerungshemmenden Aktienrückkäufen, sind von Natur aus mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Frühere Dividenden und Aktienrückkäufe bieten keine Gewähr für künftige Dividenden oder Aktienrückkäufe, und der Zeitpunkt und die Höhe künftiger Dividenden oder Aktienrückkäufe, falls vorhanden, könnten sowohl im Vergleich zu früheren Dividenden oder Aktienrückkäufen als auch zu den aktuellen Erwartungen erheblich abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "Schätzungen", "Leitlinien", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "strebt an" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe wichtiger Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Verschlechterung unserer künftigen Betriebsergebnisse, unserer Finanzlage, unserer Cashflows oder unserer Geschäftsaussichten; eine Entscheidung unseres Vorstands, dass Dividenden oder Aktienrückkäufe nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre sind; unerwartete, ungeplante oder alternative Anforderungen an unsere verfügbaren Barmittel oder deren Verwendung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf potenzielle Geschäftsübernahmen oder andere strategische Transaktionen; gesetzliche oder vertragliche Beschränkungen der Zahlung von Dividenden oder des Rückkaufs von Aktien, auch im Rahmen von Kreditverträgen oder anderen Finanzierungsvereinbarungen; Änderungen von Steuer- oder anderen Gesetzen in Bezug auf Dividenden oder den Rückkauf von Aktien; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen; und andere Risiken, die in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 24. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsquartal, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, aufgeführt sind. Unsere bei der SEC eingereichten Berichte sind auf unserer Website unter www.qualcomm.com verfügbar. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Risikofaktoren zu aktualisieren oder weiterhin Informationen dazu bereitzustellen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

