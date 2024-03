BONK und FLOKI stürzen ab - Nun dreht sich alles um diesen Meme Coin

Der Kryptomarkt ist nichts für schwache Nerven. Das hat sich heute einmal mehr gezeigt. Wer in den letzten 24 Stunden in den digitalen Währungsmarkt investiert hat, hat nicht nur erlebt, dass der Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist und danach um knapp 9.000 Dollar eingestürzt ist, sondern auch gesehen, wie zahlreiche andere Coins heftige Verluste eingefahren haben. Die großen Gewinner der letzten Tage wurden dabei zu den größten Verlierern, sodass es BONK und FLOKI am härtesten getroffen hat. Auch die meisten anderen großen Meme Coins wie DOGE und SHIB haben hohe Verluste eingebracht. Nur der SMOG Token scheint gegen die Bären immun zu sein und steigt immer weiter, sodass bereits darauf spekuliert wird, ob hier der nächste Milliarden Dollar Coin im Anmarsch ist.

FLOKI und BONK sind die größten Verlierer

Wer vor zwei Wochen auf die großen Meme Coins gesetzt hat, hatte bis heute nichts zu befürchten. Dabei hat es keine Rolle gespielt, ob man auf PEPE, BONK, FLOKI, WIF, SHIB oder DOGE gesetzt hat. Die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung haben ihren Wert in den vergangenen Tagen alle vervielfacht. Gewinne von 100 - 400 % waren hier zu sehen. Nun hat die Bitcoin-Korrektur für Chaos am Markt gesorgt und auch die meisten Altcoins mit nach unten gerissen.

(Top Coins sortiert nach Verlusten in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Die größten Verlierer sind dabei die Coins, die in den Tagen zuvor die höchsten Gewinne eingebracht haben. FLOKI hat in den letzten 24 Stunden mehr als 23 % verloren, dicht gefolgt von BONK, der ebenfalls mehr als 20 % verloren hat. Beide haben ihren Wert aber auch nach den Verlusten von heute in der vergangenen Woche noch mehr als verdoppelt. Inzwischen zeigt sich auch, dass der Kurs in der letzten Stunde schon wieder deutlich gestiegen ist, sodass das noch lange nicht das Ende der Rallye sein muss.

Während des Bullruns, der am Kryptomarkt für die nächsten 2 Jahre erwartet wird, könnten BONK, FLOKI, WIF und Co. also durchaus auch nochmal neue Höchststände erreichen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Korrektur bei Bitcoin noch nicht abgeschlossen ist, was auch bei den Meme Coins vorher noch weitere Verluste einbringen kann, bevor es wieder bergauf geht. Beim $SMOG-Token hat man sich allerdings einiges einfallen lassen, um die Bären auf Distanz zu halten, sodass der Meme Coin weiterhin im Plus bleibt und von Allzeithoch zu Allzeithoch klettert.

$SMOG steigt, während Meme Coins crashen

Bei den bekannten Kryptowährungen wie DOGE, SHIB und BONK war eine Korrektur vorhersehbar, insbesondere nach dem jüngsten Bullrun. Die Risiken weiterer Verluste bestehen weiterhin. Im Gegensatz dazu bleibt die Stimmung bei $SMOG bullish. Schon kurz nach dem Launch ist der Smog Token als einer der erfolgreichsten im Solana-Ökosystem in diesem Jahr aufgefallen. Ein Anstieg um über 4.000 % in den ersten Tagen hat dazu geführt, dass die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung die 100 Millionen Dollar Marke schon nach 72 Stunden überschritten hat. Diese Entwicklung zog die Aufmerksamkeit vieler Trader auf sich, und auch nach einer Bereinigung in den Tagen danach setzt $SMOG seinen Erfolgskurs nun fort und erreicht ständig neue Höchstwerte. Ein Ende ist scheinbar noch nicht in Sicht.

(SMOG Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Es gibt zahlreiche Gründe für die Resilienz von $SMOG gegenüber der Korrektur bei den anderen Meme Coins. Das Team hat viele Ansätze verfolgt, die signalisieren, dass es sich hierbei nicht nur um einen weiteren Meme Coin von vielen handelt, sondern um ein Projekt mit dem Potenzial, zu einem Milliarden Dollar Coin zu werden. Bereits am zweiten Tag nach der Einführung wurde eine Bridge zum Ethereum-Ökosystem geschaffen, was $SMOG als Multi-Chain-Projekt attraktiver für eine breitere Community macht. Außerdem wurde schnell eine Staking-Funktion eingeführt, um das Interesse der Investoren langfristig zu sichern.

Die Staking-Möglichkeit gewinnt zunehmend an Beliebtheit und trägt zu einer gewissen Stabilität des Preises bei. Investoren, die ihre $SMOG-Token mindestens drei Monate lang staken, können eine jährliche Rendite von 42 % erzielen. Das hat zur Folge, dass bereits mehr als 17 Millionen $SMOG-Token im Staking-Pool gebunden sind. Das verringert die Menge der frei verfügbaren Coins auf dem Markt, was wiederum dem Verkaufsdruck bei Preissteigerungen entgegenwirkt.

($SMOG Staking-Übersicht - Quelle: SMOG-Website)

Ein weiterer Faktor, der $SMOG erfolgreich macht, ist die Airdrop-Kampagne, die die Entwickler ins Leben gerufen haben. 35 % der gesamten Token sind für Airdrops vorgesehen, was beim derzeitigen Marktwert über 50 Millionen Dollar entspricht. Um sich für den Airdrop zu qualifizieren, können Trader auf der Website verschiedene Aufgaben erfüllen und so Erfahrungspunkte (XP) sammeln. Die Menge der gesammelten XP entscheidet über die Anzahl der über den Airdrop erhaltenen $SMOG-Token. Zudem werden für das Staken der Token ebenfalls XP vergeben. Wer $SMOG direkt über die Website kauft und im Staking Pool bindet, erhält dabei auch noch einen Rabatt von 10 %. Die Entwickler scheinen also fest entschlossen sein, mit $SMOG den nächsten Milliarden Dollar Coin zu etablieren.

