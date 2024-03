Der Bericht zum vierten Jahrestag des Women's Entrepreneurship Accelerator hebt den Einfluss der WEA auf die Lösung der wichtigsten Bedürfnisse von Unternehmerinnen hervor: Zugang zu Bildung, Finanzierung, Netzwerken und Märkten sowie globale Interessenvertretung.

Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für die Stärkung der Rolle der Frau, gab heute die Veröffentlichung eines Sonderberichts mit dem Titel "Advancing Women's Entrepreneurship: from Commitment to Action" bekannt. Der Bericht beschreibt das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für die Belange von Frauen auf der ganzen Welt und die bedeutenden Fortschritte, die das Unternehmen in den vier Jahren seit der Gründung der bahnbrechenden Multi-Stakeholder-Partnerschaft Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) gemacht hat.

Im Jahr 2019 gründete Mary Kay in Partnerschaft mit sechs Organisationen der Vereinten Nationen die WEA als treibende Kraft zur Förderung des Unternehmertums und der wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen weltweit. Der Sonderbericht 2023 beschreibt die verschiedenen Vorzeigeprogramme und Wirkungsstatistiken der WEA und hebt ihre globale Reichweite und ihren einzigartigen Ansatz bei der Bewältigung der zentralen Herausforderungen hervor, mit denen Unternehmerinnen konfrontiert sind.

"Mit dem Women's Entrepreneurship Accelerator haben wir eine solide Plattform geschaffen, die den Unternehmergeist von Frauen auf der ganzen Welt nicht nur unterstützt, sondern auch feiert", sagte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay. "Unser Ziel ist es, bis 2030 fünf Millionen Frauen zu befähigen, und wir sind auf einem guten Weg. Wir haben bisher über 600.000 Frauen in unsere Programme und Aktivitäten eingebunden, und 2024 wird ein weiteres historisches Jahr werden."

Der Bericht zeigt den ganzheitlichen Ansatz von Mary Kay zur Stärkung der Rolle der Frau durch die WEA-Partnerschaft, die den Zugang zu Bildung, Kapital, Netzwerken und Märkten, Interessenvertretung und Strategie umfasst. Er umfasst bemerkenswerte Leistungen wie:

die Verringerung der Armutsquote in einem SDG-Pilotprojekt in einem Dorf im ländlichen China, das sich auf das Unternehmertum von Frauen und die Entwicklung von Führungskräften stützt;

die WEA Digital Innovation Challenge for Women Entrepreneurs erhielt 250 Bewerbungen von von Frauen geführten Startups aus 54 Ländern;

Die bemerkenswerten Bemühungen des Unternehmens zur Förderung einer geschlechtergerechten Beschaffung und Investition (GRPI) haben ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Teilhabe und Stärkung von Frauen geleistet.

Um mehr über den Women's Entrepreneurship Accelerator zu erfahren und den vollständigen Sonderbericht 2023 zu lesen, klicken Sie bitte hier.

