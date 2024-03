Das auf die Unterstützung von Energieunternehmen durch innovative Software ausgerichtete Unternehmen PCI Energy Solutions wurde von Ørsted beauftragt, eine umfassende Plattform für die Expansion von Ørsted auf dem US-Markt bereitzustellen.

PCI wird seine ETRM-Software implementieren, um die Handelsabläufe von Ørsted für FTRs (Financial Transmission Rights), OTC (Over-the-Counter)-Geschäfte, Börsengeschäfte und die Multimarkt-Großhandelsfunktionalität "Bid-to-Bill" zu rationalisieren.

Als führendes US-amerikanisches Unternehmen für saubere Energie hat sich Ørsted nach einem gründlichen Anbieterbewertungsprozess für PCI entschieden, insbesondere aufgrund seiner zwecktauglichen Plattform, seiner Kompetenz in der Energiebranche und seines Engagements für den Erfolg der Kunden.

"Ørsted setzt eine Reihe von erneuerbaren Technologien ein, um Amerikas saubere Energiewirtschaft zu stärken und auszubauen. Wir brauchten einen zuverlässigen Geschäftspartner, um unser Wachstum zu unterstützen, und den haben wir in PCI gefunden", sagte Brent Phelps, Leiter des Handels bei Ørsted.

"Wir freuen uns, mit Ørsted zusammenzuarbeiten, da sie die Initiative zur Geschäftserweiterung ergreifen, um Altsysteme durch die integrierte und skalierbare Plattform von PCI zu ersetzen", sagte Shailesh Mishra, Senior Vice President of Commercial and Customer Success bei PCI. "Mit unseren zuverlässigen Softwarelösungen und unserem erfahrenen Team werden wir Ørsted in die Lage versetzen, Arbeitsabläufe zu optimieren, Effizienzsteigerungen zu erzielen und datengestützte Entscheidungen in allen Bereichen zu treffen."

Die sichere, cloudbasierte PCI-Plattform, die von AWS (Amazon Web Services) betrieben wird, ist weltweit im Einsatz und unterstützt Kunden bei der Optimierung von Arbeitsabläufen im Zusammenhang mit dem Energiehandel, der physischen Stromlieferung, der Abrechnung, dem Risikomanagement und der Compliance-Berichterstattung mit der umfassendsten Lösung in diesem Bereich für einen 24/7-Betrieb.

Über Ørsted

Ørsteds Vision ist eine Welt, die vollständig mit grüner Energie funktioniert. Ørsted entwickelt, baut und betreibt Offshore- und Onshore-Windparks, Solarparks, Energiespeicher, Wasserstoffanlagen, Anlagen für grünen Treibstoff sowie Bioenergieanlagen. Ørsted wird auf der CDP Klimawandel A-Liste als ein globaler Führer bei Klimaschutzmaßnahmen anerkannt und war das erste Energieunternehmen weltweit mit einem wissenschaftlich basierten Ziel von Netto-Null-Emissionen, was von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurde. Ørsted, dessen Hauptsitz sich in Dänemark befindet, beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter.

Erfahren Sie mehr unter "A Renewable energy company that takes action" Ørsted orsted.com ).

Über PCI Energy Solutions

Wir befähigen Energieunternehmen, alle Aspekte der Energieerzeugung, des Handels, des Transports und des Verbrauchs kontinuierlich zu optimieren. Wir sind ein eng verbundenes Team von 300 engagierten Produktexperten, Ingenieuren, Wirtschaftsanalysten und weiteren Fachkräften, die Softwarelösungen in enger Zusammenarbeit mit Energieunternehmen auf der ganzen Welt implementieren unsere Kunden halten buchstäblich die Lichter an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Norman (Oklahoma) mit Niederlassungen in Mexico City (Mexiko), Lima (Peru) und Sydney (Australien). Besuchen Sie pcienergysolutions.com.

