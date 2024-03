Auf generativer künstlicher Intelligenz basierende Automatisierungen bewirken eine drastische Verbesserung des Kundenerlebnisses bei alltäglichen Bank- und Einzelhandelsinteraktionen und reduzieren zugleich die Belastung stark beanspruchter Kundendienstteams

Talkdesk stellt Talkdesk Autopilot vor, die nächste Weiterentwicklung des branchenführenden virtuellen Agenten des Unternehmens, der auf generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) basiert.

Talkdesk Autopilot for Banking und Talkdesk Autopilot for Retail sind fortschrittliche virtuelle Agenten, die in der Lage sind, komplexe Kundendienstszenarien für Banken, Kreditgenossenschaften und Einzelhändler autonom zu bearbeiten, den Kundenservice zu verbessern und gleichzeitig die Belastung des Contact Centers zu reduzieren.

Talkdesk Autopilot beschleunigt den Kundenservice, indem es GenAI nutzt, um fundiertes Wissen zusammenzufassen und kontextbezogene Antworten auf Kundenanfragen in Gesprächsform bereitzustellen.

Talkdesk, Inc., ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Contact Centern für Unternehmen aller Größen, macht es für Unternehmen einfacher und schneller, die Vorteile generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) zu nutzen, um leistungsstarke neue Effizienzsteigerungen im Contact Center zu erzielen, die sich günstig auf die Umsatzmöglichkeiten und die Produktivität der Agenten auswirken. Das Unternehmen stellte heute Talkdesk Autopilot vor, die nächste Generation seines legendären virtuellen Agenten.

Talkdesk Autopilot baut auf den KI-gestützten Kundenassistenzfunktionen von Talkdesk Virtual Agent auf und erweitert diese. Durch die Hinzufügung neuer GenAI-Funktionen sowie vorbereiteter Abläufe und Konversationen, die speziell auf Einzelhandels- und Finanzdienstleistungsmärkte zugeschnitten sind, kann Talkdesk Autopilot komplexe Anwendungsfälle autonom lösen, die virtuelle Anreise eines Kunden verstehen und auf Grundlage dieser Customer Journey intelligente, zeitnahe Entscheidungen treffen.

Talkdesk Autopilot bietet die Möglichkeit, GenAI zu verwenden, um aus häufig gestellten Fragen (FAQs), die in Talkdesk Knowledge Management hochgeladen wurden, autonom in natürlichen Gesprächen hochgradig kontextbezogene Antworten auf Kundenanfragen zu generieren. Talkdesk Autopilot kann die richtigen Informationen intelligent suchen, überprüfen und extrahieren und auf natürliche Weise in einer Konversation als Antwort präsentieren.

Talkdesk Autopilot for Banking und Talkdesk Autopilot for Retail sind die ersten Versionen branchenspezifischer, GenAI-gesteuerter virtueller Agenten, die Organisationen von Finanzdienstleistern und Einzelhändlern dabei helfen sollen, mehr Self-Service-Optionen zu ermöglichen, die Erfolgsquote beim Erstkontakt zu erhöhen und ein positiveres Gesamterlebnis zu bieten.

Der Aufbau effektiver KI-Konversationen kann ein zeitaufwändiger und ressourcenintensiver Vorgang sein, der mehrere Iterationen erfordert, um geringfügige Unterschiede in den Kundeninteraktionen aufzulösen. Talkdesk stützt sich auf seine umfangreiche Erfahrung mit Banken, Kreditgenossenschaften und Einzelhändlern, um seine KI-Modelle auf der Grundlage realer Szenarien zu trainieren, die nahezu alle vorhersehbaren Fragen und Eskalationen berücksichtigen. Darüber hinaus ist Talkdesk Autopilot mit zentralen Bankprozessoren und E-Commerce-Systemen vorintegriert, sodass eine breite Palette von Anwendungsfällen vollständig automatisiert werden kann.

Viele heute verfügbare virtuelle Agenten leiten Anrufe einfach an Live-Agenten oder eine Mailbox weiter oder folgen einer Entscheidungsbaumstruktur, die für jedes Szenario definiert werden muss. Im Gegensatz dazu wird in Talkdesk Autopilot for Banking und Talkdesk Autopilot for Retail eine generative KI genutzt, um mit Kunden in Kontakt zu treten und ihre Probleme unmittelbar zu lösen, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich wird. Die KI-Modelle, die diesen virtuellen Agenten zugrunde liegen, wurden serienmäßig trainiert und vorintegriert, um häufige Kunden- und Mitgliederanfragen beantworten zu können, was sich direkt auf das Kundenerlebnis (CX) auswirkt und die Rendite (ROI) beschleunigt.

Talkdesk Autopilot for Banking nutzt GenAI, um gängige Bankszenarien wie die Überprüfung des Kontostands oder Transaktionsverlaufs, die Überweisung von Geldern, das Abrufen von Kreditinformationen und die Verwaltung von Karten zu automatisieren. Die tiefgehende und umfassende Integration von Talkdesk Autopilot in Finanzdienstleistungssysteme gibt Banken und Kreditgenossenschaften die Möglichkeit, komplexe Transaktionsabläufe zu automatisieren. Dadurch erhalten Kunden und Mitglieder mehr Kontrolle als je zuvor über ihre Kontentransaktionen und sind zugleich vor unbefugter Nutzung geschützt. Beispielsweise können Bankkunden und Mitglieder von Kreditgenossenschaften mit der Stop Payment-Automatisierung Scheckzahlungen oder ACH-Transaktionen mühelos per Self-Service stoppen.

Talkdesk Autopilot für den Einzelhandel nutzt GenAI, um die Bearbeitung häufiger Kundenanfragen bezüglich Bestellungen, Lieferungen oder Sendungen zu automatisieren. Durch die tiefe und umfassende Integration in Einzelhandelssysteme ermöglicht Talkdesk Autopilot Einzelhändlern, ihren Kunden rund um die Uhr ein unkompliziertes und hervorragendes Self-Service-Erlebnis zu bieten. Es hilft Einzelhändlern, Kundenfragen zum Bestellstatus autonom zu beantworten, was meistens die häufigste Anfrage in Contact-Centern des Einzelhandels ist. Weitere wichtige Anwendungsfälle wie das Stornieren eines Artikels in einer Bestellung, das Planen oder Neuplanen einer Lieferung oder eines Technikertermins und das Ändern der Versand- oder Abholadresse können jetzt über Self-Service erledigt werden, ohne dass Modelle trainiert oder Workflows erstellt werden müssen.

Über digitale Kanäle und Sprachkanäle in der Talkdesk Financial Services Experience Cloud und der Talkdesk Retail Experience Cloud sind Talkdesk Autopilot for Banking und Talkdesk Autopilot for Retail verfügbar und ermöglichen den personalisierten, sicheren und nahtlosen Service, den Kunden erwarten, wobei zugleich die Effizienz im gesamten Contact Center erhöht wird.

Unterstützende Zitate

Tiago Paiva, Gründer und CEO von Talkdesk, sagte: "Talkdesk ist weiterhin führend in der Customer-Experience-Branche und nutzt die Leistungsfähigkeit von GenAI und großen Sprachmodellen, um wichtige Aufgaben in Kontaktzentren im Banken- und Einzelhandelsbereich zu lösen und zu automatisieren. Virtuelle Agenten werden oft als Strategie zur Anrufumleitung eingesetzt, aber Talkdesk Autopilot für Banken und für den Einzelhandel zeigen, dass GenAI-gestützte virtuelle Agenten mit dynamischen Fähigkeiten einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden in diesen Branchen erzielen können."

Über Talkdesk

Talkdesk ist ein weltweit führender Cloud-Contact-Center-Anbieter für Unternehmen aller Größen. Talkdesk CX Cloud und Industry Experience Clouds helfen Unternehmen dabei, modernen Kundenservice auf ihre individuelle Weise bereitzustellen. Unsere vertrauenswürdige, flexible und innovative Contact-Center-Plattform nutzt KI und Automatisierung, um außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Kunden zu schaffen und bessere Endergebnisse zu erzielen. Wir bedienen Unternehmenskunden in über 100 Ländern und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Resultate zu liefern. Unser unerschütterliches Engagement, wirklich zu tun was wir sagen, und unsere Investition in ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Produkte machen uns zu einem unübertroffenen Unternehmen in der Branche. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, erhöhen Sie die Effizienz und steigern Sie den Umsatz mit Talkdesk, einer Cloud-Contact-Center-Plattform, die speziell für Ihre Branche entwickelt wurde. Erfahren Sie mehrund nehmen Sie an einer selbstgeführten Demounter www.talkdesk.comteil.

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Deren Nutzung stellt keine Zugehörigkeit zu ihnen oder eine Billigung durch sie dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240304532890/de/

Contacts:

Medien:

Christie Blake

pr@talkdesk.com