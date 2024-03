Kymeta ist führend in der Multi X-Satcom-Revolution mit Produkten, die als erste auf den Markt kommen und durch innovative Patente für den hybriden Satelliten-/Mobilfunkbetrieb und die Konnektivität von Multi-Satellitennetzwerken über eine elektronisch gesteuerte Flachantenne unterstützt werden.

Das weltweit führende Unternehmen für Flachbild-Satellitenantennen Kymeta (www.kymetacorp.com) gab heute bekannt, dass das United States Patent and Trademark Office der Kymeta Corporation zwei US-Patente erteilt hat. Das erste Patent bezieht sich auf die Zusammenarbeit zwischen einer SD-WAN-Edge-Appliance und einem Satellitenterminal, die es Nutzern ermöglicht, gleichzeitig oder abwechselnd über Satellit und Mobilfunk zu kommunizieren. Das zweite Patent bezieht sich auf eine elektronisch gesteuerte Antenne (Electronically Steered Array, ESA), die über mehrere Satellitennetzwerke in verschiedenen Modi (z. B. gleichzeitiger Modus, geschalteter Modus, usw.) arbeitet. Diese Errungenschaften zeigen, dass Kymeta weiterhin eine Vorreiterrolle auf dem Markt einnimmt, da sich die Satellitenkommunikationsbranche zu einem Multi-Orbit- und Multinetzwerk-Ökosystem entwickelt.

Kymeta Leading the Multi X Revolution (Graphic: Business Wire)

Ryan Stevenson, Ph.D., Senior Vice President und Chief Scientist bei Kymeta, betonte das Engagement des Unternehmens für die Erweiterung seines geistigen Eigentums (IP) durch relevante Ergänzungen seines Patentportfolios und seiner Technologie-Roadmap. Er erklärte: "Diese Patente sind ein Beispiel für unsere nachweisliche Erfolgsbilanz bei der kontinuierlichen Innovation und der Umsetzung dieser Innovationen in einsatzfähige Lösungen. Die Markteinführung des Hawk u8 LEO, des Peregrine u8 LEO und des Osprey u8 Hybrid-GEO-LEO [Nutzerterminals] im Jahr 2023 zeigen das Engagement von Kymeta, die Multi-X-Satcom-Revolution anzuführen."

Mit diesen jüngsten Ergänzungen übersteigt die Anzahl der Patente von Kymeta die Marke von 230 in den USA und international, zusammen mit weiteren 165 anhängigen Anmeldungen. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat das Unternehmen durch kontinuierliche Innovationen und die Weiterentwicklung der Konnektivitätslösungen von Kymeta seine Vordenkerrolle auf dem Markt bewiesen.

U.S. Patent Nr. 11,818,606, erteilt am 14. November 2023

https://ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11818606

U.S. Patent Nr. 11,729,633, erteilt am 15. August 2023

https://ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11729633

Über Kymeta

Kymeta ist der führende Anbieter von Flachbildschirm-Satellitenantennen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Unternehmens- und Militäranwendungen und erschließt den kommerziellen Wert des Weltraums, um den enormen, ungedeckten Bedarf an allgegenwärtigem Breitband und wirklich mobiler Konnektivität für Kunden in aller Welt zu decken. Seine innovative Metasurface-Technologie, gepaart mit einem Software-First-Ansatz, liefert die erste kommerziell erhältliche, auf Metamaterialien basierende und elektronisch gesteuerte Satelliten-Flachbildantenne. Die kostengünstigen, stromsparenden und durchsatzstarken Lösungen von Kymeta ermöglichen eine einfache Verbindung während der Fahrt oder im Stillstand für jedes Fahrzeug, Schiff, Flugzeug oder jede feste Plattform und versetzen die Industrie auf der Erde in die Lage, ihre Abläufe durch die Nutzung von Kapazitäten im Weltraum zu verändern.

Kymeta ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte kymetacorp.com

