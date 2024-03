WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Arkansas wie erwartet klar gewonnen. Der 77-Jährige entschied das Rennen am Dienstagabend (Ortszeit) gegen seine Konkurrentin Nikki Haley nach Prognosen der Sender CNN und NBC in dem Bundesstaat im Süden der USA für sich. Arkansas ist ein konservativer Südstaat mit gut drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Trumps ehemalige Sprecherin im Weißen Haus, Sarah Huckabee Sanders, ist dort Gouverneurin. In Arkansas gab es bei der Vorwahl 40 der 2429 Delegiertenstimmen zu gewinnen./jac/DP/zb