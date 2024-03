WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat wie erwartet auch die Vorwahl der Demokraten im Bundesstaat Virginia gewonnen. Das berichteten die Fernsehsender NBC, CNN und Fox News am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eigene Prognosen. Biden, der bei der Präsidentschaftswahl Anfang November für eine zweite Amtszeit antreten will, hat bei den parteiinternen Vorwahlen keine ernstzunehmende Konkurrenz. Laut CNN holte der Demokrat daher auch in Virginia mehr als 90 Prozent der Stimmen. Der Bundesstaat liegt an der Ostküste der USA und hat etwa 8,6 Millionen Einwohner. Am Dienstag standen Vorwahlen der Demokraten und Republikaner in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten an. Der sogenannte Super Tuesday ist ein wichtiger Meilenstein im Wahljahr./jac/DP/zb