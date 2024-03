WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat Minnesota gewonnen. Das berichteten die Sender Fox News, NBC und CNN am Dienstagabend (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf eigene Prognosen. Trumps Konkurrentin Nikki Haley fuhr wie erwartet eine Niederlage ein. In dem Bundesstaat an der Grenze zu Kanada mit der Hauptstadt Saint Paul leben knapp sechs Millionen Einwohner. Bei den Vorwahlen der Republikaner gab es dort 39 der 2429 Delegiertenstimmen zu gewinnen. Bei der Vorwahl der Demokraten gewann auch hier wie erwartet US-Präsident Joe Biden, wie die Sender unter Berufung auf ihre Prognosen berichteten. Biden hat bei den parteiinternen Vorwahlen keine ernstzunehmende Konkurrenz./jac/DP/zb