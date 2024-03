Goldau - Dieses Jahr haben die in der Natur gefährdeten Bartgeier im Natur- und Tierpark Goldau ein Ei gelegt. Das Küken brauchte beim Schlupf jedoch Hilfe und hat dank der zeitweiligen Unterbringung im Brutkasten überlebt. Jetzt ist es wieder mit seinen Eltern vereint. Der Natur- und Tierpark Goldau hat eine lange Tradition in der Zucht und Auswilderung von Bartgeiern - inzwischen brüten in Italien, Frankreich und Österreich Tiere in der Natur, ...

