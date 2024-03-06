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PR Newswire
06.03.2024 | 08:06
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 06

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

3.9261 USD

IE00BLRPQH01

05 March 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

7.3996 USD

IE00BJXRZJ40

05 March 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3.7759 USD

IE00BLRPRQ96

05 March 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.5434 USD

IE00BLRPRR09

05 March 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

5.3841 USD

IE000RMSPY39

05 March 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

4.7119 USD

IE000PY7F8J9

05 March 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

4.9456 USD

IE000QUCVEN9

05 March 2024


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