DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Aktien von Morphosys und Bilfinger steigen vom SDAX in den MDAX auf. Sie ersetzen dort die Aktien von Rational und Vitesco Technologies, wie die Deutsche Börse mitteilte. Vitesco steigen in den SDAX ab. Die Rational-Aktie qualifiziere sich hingegen nicht mehr für einen Auswahlindex, "weil das Unternehmen ein Basiskriterium laut Abschnitt 5.4.2 des Regelwerks nicht einhält. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen nicht mit einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex übereinstimmt (C.10), die sich auf den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bezieht", hieß es in der Mitteilung weiter. Neu in den SDAX aufgenommen werden die Aktien von MLP. Im TecDAX werden künftig die Aktien von Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik sowie die von Verbio vertreten sein. Beide Titel bleiben zusätzlich im SDAX. Den TecDAX verlassen müssen Verbio und Adtran. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 18. März in Kraft.

TAGESTHEMA II

DHL GROUP

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22 Umsatz 21.348 -10% 22.562 -5% 23.776 EBIT 1.642 -15% 1.723 -10% 1.922 Ergebnis nSt und Dritten 981 -27% 1.105 -17% 1.335 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,83 -25% 0,93 -16% 1,11 Umsatz Express 6.558 -7% 6.629 -6% 7.029 - Global Forwarding, Freight 4.565 -33% 4.812 -29% 6.805 - Supply Chain 4.361 -- 4.505 +3% 4.363 - eCommerce 1.825 +8% 1.722 +2% 1.696 - Post & Paket Deutschland 4.739 +3% 4.687 +1% 4.623 EBIT Express 758 -19% 898 -5% 941 - Global Forwarding, Freight 340 -15% 294 -27% 402 - Supply Chain 220 -2% 252 +12% 225 - eCommerce 78 -14% 74 -19% 91 - Post & Paket Deutschland 402 +5% 386 +0,4% 384 Aublick 2024 - das Unternehmen erwartet: - EBIT: zwischen 6,0 bis 6,6 Mrd Euro - einen Cashflow ohne netto-M&A von rund 3,0 Mrd Euro Aublick 2026 - das Unternehmen erwartet: - EBIT: zwischen 7,5 und 8,5 Mrd Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro;

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Symrise AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis (Industrial Plan Update to 2025)

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handelsbilanz Januar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro zuvor: +22,2 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -4,6% gg Vm Importe PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: -6,7% gg Vm 11:00 Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +150.000 Stellen zuvor: +107.000 Stellen 16:00 Fed-Chairman Powell, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses 16:00 Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 17.733,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.088,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 17.974,25 +0,2% Nikkei-225 40.090,78 -0,0% Schanghai-Composite 3.044,23 -0,1% Hang-Seng-Index 16.452,60 +1,8% +/- Ticks Bund -Future 133,60% -2 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 17.698,40 -0,1% DAX-Future 17.701,00 -0,1% XDAX 17.676,09 -0,1% MDAX 25.995,47 +0,0% TecDAX 3.426,48 -0,4% EuroStoxx50 4.893,07 -0,4% Stoxx50 4.303,65 -0,3% Dow-Jones 38.585,19 -1,0% S&P-500-Index 5.078,65 -1,0% Nasdaq-Comp. 15.939,59 -1,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,62% +78

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Händler. "Die Relative Stärke des DAX ist beeindruckend", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass der deutliche Rücksetzer an Wall Street den DAX nahezu unbeeindruckt lässt. "Offensichtlich sehen große internationale Anleger in Europa Nachholbedarf", so der Marktteilnehmer. Und die Aussichten bleiben laut Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank günstig. Kurzfristig stützt auch der am Freitag in acht Tagen anstehende Verfallstermin an der Eurex die Stimmung, da er trendverlängernd wirkt. Im Blick steht eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Daneben rückt mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht und der Bekanntgabe der Jolts die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt in den Blick, deren Höhepunkt am Freitag mit dem großen Arbeitsmarktbericht für Februar sein wird.

Rückblick: Etwas leichter - Händler sprachen angesichts wichtiger Konjunkturdaten im weiteren Wochenverlauf, der Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im US-Kongress sowie der EZB-Sitzung am Donnerstag von einem zurückhaltenden Geschäft. Etwas enttäuscht reagierte der Markt auf das chinesische Wachstumsziel. Bei den Konjunkturzyklikern fielen Deutsche Post um 1,7 Prozent, Heidelberg Materials um 1,4 Prozent und Siemens um 1,4 Prozent. Hauptverlierer bei den Branchenindizes waren die Technologiewerte (-1,6%) - auch weil in den USA Gewinnmitnahmen bei einigen der hoch bewerteten Branchentitel einsetzten. Auf der Gewinnerseite ganz vorn standen die Versorger (+1,9%). RWE erholten sich um 3 Prozent, Enel legten um 2,3 Prozent zu. Versorger gelten auch als Gewinner fallender Renditen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Airbus (+1,6%) markierten neue Allzeithochs. Sie profitierten von einem Großauftrag von American Airlines sowie den anhaltenden Problemen von Boeing. Daneben stiegen Fresenius um 3,8 Prozent. Fresenius Medical Care (FMC) erholten sich um 11,5 Prozent - begünstigt von enttäuschenden Studienergebnissen bei Novo Nordisk. Dies spielte FMC in die Karten. Bayer brachen nach Zahlenausweis für das vierte Quartal um 7,6 Prozent ein. Nach guten Ergebnissen zum vierten Quartal gewannen Ströer 4,4 Prozent. Auch Traton profitieren von guten Geschäftszahlen, der Kurs stieg um 7,8 Prozent. Eckert & Ziegler verloren 10,4 Prozent. Im Handel hieß es, das australische Unternehmen Telix plane Zukäufe, um sich als Wettbewerber zu positionieren.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Gefolge der schwachen Wall Street haben die Aktienkurse nochmals leicht nachgegeben. Die am Abend von der Deutschen Börse angekündigten Änderungen in MDAX, SDAX und TecDAX bewegten die Kurse der betroffenen Aktien kaum. Nur Vitesco gaben mit minus 0,8 Prozent etwas deutlicher nach. Die Titel steigen vom MDAX in den SDAX ab.

USA - AKTIEN

Schwach - Gewinnmitnahmen haben den Handel geprägt. Die Euphorie nach der jüngsten Rekordjagd schien erst einmal verflogen - auch vor dem Hintergrund der in dieser Woche noch anstehenden Termine. Neue Konjunkturdaten enttäuschten. Die Daten genügten aber nicht, um Zinsängste zu lindern. Die jüngste Rally im Technologiesektor erhielt einen Dämpfer von Apple (-2,8%). Der iPhone-Absatz in China brach ein, wie der Marktforscher Counterpoint mitteilte. Boeing (+0,3%) hat einer Untersuchung der US-Luftfahrtaufsichtsbehörden (FAA) zufolge mutmaßlich Qualitätskontrollanforderungen in der Produktion nicht eingehalten. Tesla verloren weitere 3,9 Prozent. Nach großflächigen Stromausfällen nach einem Anschlag steht die Produktion im brandenburgischen Werk Grünheide still. Der China-Absatz von Tesla sank außerdem auf den niedrigsten Stand seit Ende 2022. Starke Viertquartalszahlen verhalfen Target zu einem Kurssprung von 12 Prozent. Eine Kapitalerhöhung ließ Albemarle um fast 18 Prozent abstürzen. Coinbase verloren 5,4 Prozent. Die Aktie der Kryptobörse hatte den Höhenflug von Bitcoin mitgemacht; nun wurde bekannt, dass sich der Ark Innovation ETF von Coinbase-Aktien im Wert von über 30 Millionen Dollar getrennt hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,55 -5,2 4,60 13,0 5 Jahre 4,14 -5,2 4,19 14,3 7 Jahre 4,15 -7,7 4,23 17,9 10 Jahre 4,14 -7,9 4,22 25,6 30 Jahre 4,28 -7,6 4,35 30,5

Die Renditen gaben ihre Vortagesgewinne wieder ab. Marktteilnehmer verwiesen auf den schwächeren ISM-Index. Ansonsten werde ebenfalls auf die Powell-Aussagen und den Arbeitsmarktbericht am Freitag gewartet, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Uhr Mo, 18:19 % YTD EUR/USD 1,0856 -0,0% 1,0849 1,0860 -1,7% EUR/JPY 162,69 -0,1% 163,25 163,45 +4,6% EUR/CHF 0,9600 +0,1% 0,9610 0,9605 +3,5% EUR/GBP 0,8545 -0,0% 0,8557 0,8554 -1,5% USD/JPY 149,86 -0,1% 150,49 150,50 +6,4% GBP/USD 1,2706 +0,0% 1,2678 1,2697 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,2111 -0,0% 7,2110 7,2082 +1,2% Bitcoin BTC/USD 65.931,80 +4,0% 67.170,81 67.040,24 +51,4%

Der Dollar zeigte sich nach dem neuerlichen Rücksetzer vom Vortag wenig verändert. Zwischenzeitlich moderate Gewinne konnten, zumal nach den schwächeren Konjunkturdaten, nicht behauptet werden. Die nächsten Impulse dürften die Powell-Anhörung am Mittwoch und der US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenausklang liefern, hieß es.

Bitcoin überwand derweil erstmals seit 2021 wieder die Marke von 69.000 Dollar und markierte ein Rekordhoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und die Kryptowährung wieder deutlich zurückfiel.

Sollte der Stimulus im Rahmen des britischen Haushalts am Mittwoch höher als gedacht ausfallen, könnte dies den Fahrplan für britische Zinssenkungen nach hinten verschieben und das Pfund so stützen, wie Stratege Shreyas Gopal von der Deutschen Bank urteilt.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,41 78,15 +0,3% +0,26 +8,3% Brent/ICE 82,32 82,04 +0,3% +0,28 +7,2%

Die Ölpreise setzten die negative Entwicklung des Vortages fort. WTI verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 78,15 Dollar. Der wichtigste Ölimporteur China hat sich für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent zum Ziel gesetzt - ein Ziel, das nach Ansicht von Ökonomen nicht leicht zu erreichen sein wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.126,44 2.127,98 -0,1% -1,54 +3,1% Silber (Spot) 23,72 23,73 -0,0% -0,01 -0,2% Platin (Spot) 888,31 883,50 +0,5% +4,81 -10,5% Kupfer-Future 3,85 3,85 +0,1% +0,01 -1,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis kletterte auf Jahreshoch. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2.130 Dollar. "Die Sorge um die globalen Wirtschaftsaussichten, geopolitische Spannungen und die veränderten Erwartungen hinsichtlich früherer Zinssenkungen haben die Nachfrage angeheizt", so Analyst Ricardo Evangelista von ActivTrades. "Die US-Zinsen sind der wichtigste Risikofaktor, der den Goldpreis beeinflusst."

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITIK

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seinen Siegeszug bei den Vorwahlen der Republikaner am sogenannten "Super Tuesday" fortgesetzt und seine Rivalin Nikki Haley immer mehr abgehängt. Der 77-Jährige gewann in mindestens zwölf der 15 Bundesstaaten, in denen abgestimmt wurde. Haley erzielte aber mit einem überraschenden Sieg im Bundesstaat Vermont einen Achtungserfolg und verhinderte so einen Durchmarsch des Rechtspopulisten.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

BIP 4Q +0,2% (PROG: +0,2%) gg Vorquartal

BIP 4Q +1,5% (PROG: +1,4%) gg Vorjahr

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Feb +3,1% (PROG: +3,0%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Feb +0,5% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

BAYER

hat einen Prozess um angebliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichtungsmittels Roundup in Philadelphia gewonnen. "Wir haben zwar großes Mitgefühl mit allen, die einen Schaden erlitten haben, aber die Wissenschaft beweist, dass Roundup nicht krebserregend ist", erklärte Bayer.

COMMERZBANK

hat ihr am 10. Januar begonnenes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Wie die Bank mitteilte, hat sie in dem Zeitraum 55,5 Millionen eigene Aktien wie geplant im Volumen von 600 Millionen Euro zurückgekauft. Das entspricht einem Anteil von 4,48 Prozent am Grundkapital der Bank.

LUFTHANSA

rechnet wegen der Warnstreiks in dieser Woche mit erheblichen Auswirkungen auf ihren Flugplan. Rund 80 bis 90 Prozent der täglich geplanten 1.000 Flüge würden ausfallen, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag. Zudem könne es zu Verspätungen kommen. Betroffen sind nach Konzernangaben mehr als 200.000 Passagiere.

RENK GROUP

Alexander Sagel wird drittes Vorstandsmitglied der Renk Group. Er übernimmt dort die operative Steuerung der Segmente Vehicle Mobility Solutions (VMS), Marine & Industry (M&I) sowie Slide Bearings (SB), wie das Unternehmen mitteilte. Sagel hatte den weiteren Angaben nach in den vergangenen Jahren verschiedene Führungsfunktionen im Rheinmetall-Konzern inne.

SYMRISE

BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22 Umsatz 4.730 +2% 4.729 +2% 4.619 Organisches Wachstum 7,9 -- 7,2 -- 11,4 EBITDA 903 -2% 873 -5% 922 EBITDA-Marge 19,1 -- 18,5 -- 20,0 EBIT 611 -3% 586 -7% 630 Ergebnis nach Steuern 341 -16% 360 -11% 406 Ergebnis je Aktie 2,44 -16% 2,58 -11% 2,91 Dividende je Aktie 1,10 +5% 1,10 +5% 1,05 Ausblick 2024 - das Unternehmen erwartet: - organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7% - bereinigte EBITDA-Marge rund 20% Ausblick 2025 - das Unternehmen erwartet: - eine Umsatz von 5,5 bis 6,0 Mrd Euro Ausblick 2028 - das Unternehmen erwartet: - einen Umsatz von 7,5 bis 8,0 Mrd Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent;

