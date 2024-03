Am Dienstag meldete ein großes Einzelhandelsunternehmen beeindruckende Ergebnisse für das Feiertagsquartal, übertraf dabei die Prognosen von Wall Street und führte ein neues Mitgliederprogramm ein, um mit Konkurrenten wie Walmart und Amazon Schritt zu halten. Das Unternehmen erzielte im Quartal, das am 3. Februar endete, ein Umsatzwachstum von fast 2% auf 31,92 Milliarden USD, was die Schätzungen übertraf. Der Reingewinn stieg um beinahe 58% auf 1,38 Milliarden USD oder 2,98 USD pro Aktie und übertraf somit auch die eigene Prognose deutlich. Trotz eines prognostizierten schwachen Verkaufsjahres legten die Aktien des Unternehmens in den Morgenstunden des Handelstages um 12% zu.

Neue Mitgliedschaft soll Wachstum ankurbeln

Die Einführung des neuen, kostenpflichtigen Mitgliederprogramms, das am 7. April starten wird, bietet den Kunden neben [...]

