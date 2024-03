NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) gleich doppelt von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 1,45 auf 2,50 Euro angehoben. Die Gewinne der Billigfluggesellschaft dürften 2024 nicht zurückgehen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz des angelaufenen Reinvestitionszyklus sieht er die Möglichkeit, die Konsensschätzungen zu übertreffen. Die Investitionen sollten zudem der langfristigen Ergebnisentwicklung helfen. Gowers hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für die Jahre 2024 bis 2026 um bis zu ein Drittel an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 00:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 00:50 / GMT

