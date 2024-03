Montag, 4. März Börsepeople-Duft by Günsberg. Im "Intern für Boersepeople"-Podcast https://audio-cd.at/page/podcast/5443 habe ich ein bissl meinen Frust abgebaut, dass zuletzt vieles gut Geplante sehr kurzfristig abgesagt wurde, was u.a. Sendepläne komplett durcheinander geschmissen hat. Und nein, Zoom mach ich ganz sicher never ever. Dafür habe ich in diesem Podcast aber auch eine Community-Idee angeteasert: Beatrix Schlaffer-Günsberg würde einen "Börsepeople"-Raumduft generieren. Wenn genügend Interesse da ist, gehen wir es an. Ab der niedrigsten dreistelligen Summe ist man dabei. Wer will? Man kann sich verbindlich für den Börsepeople-Raumduft vormerken lassen (Infos ab ca. Min 7:30 von Beatrix und mir): Mailto: ...

