Vor der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress dürften sich die Investoren am Mittwoch zurückhalten. Am deutschen Aktienmarkt würde sich also die Konsolidierung nach vorheriger Rekordrally fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Leitindex DAX rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels moderat höher auf 17.720 Zähler. Am Freitag hatte der DAX bei gut 17.800 Punkten ein historisches Hoch erreicht. Seitdem tritt das Börsenbarometer auf hohem Niveau in etwa auf der Stelle. ...

