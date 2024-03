DJ Tarifverhandlungen für Baubranche erneut ergebnislos vertagt

BERLIN (Dow Jones)--Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 900.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe ist am Dienstagabend laut Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) erneut ergebnislos vertagt worden. Die Fortsetzung erfolge ab dem 9. April in Wiesbaden. Die Arbeitgeber hätten ein Angebot vorgelegt. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten stellten sie für das Jahr 2024 3 Prozent und auch für das Jahr 2025 3 Prozent in Aussicht. Die Ausbildungsvergütung für das erste Ausbildungsjahr könne überproportional auf 1.000 Euro erhöht werden. Darüber hinaus wollten die Arbeitgeber über Möglichkeiten der Entgeltumwandlung und der Kollegenhilfe verhandeln.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2024 02:20 ET (07:20 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.