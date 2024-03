BE Semiconductor macht es vor, AMD und Abercrombie & Fitch ziehen nach: zwei- bis dreistellige Kursgewinne in wenigen Monaten. Während die Halbleiterunternehmen BE Semiconductor und AMD 102 bzw. 87 Prozent (seit Mitte 2023) zulegen, katapultiert sich das US-Modeunternehmen Abercrombie & Fitch an die Spitze der drei Kandidaten und überzeugt seit Ende August 2023 mit 167 Prozent Plus. Jetzt keine Empfehlung mehr verpassen!Seit der Empfehlung in den jeweiligen AKTIONÄR-Ausgaben zur Mitte letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...