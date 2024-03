Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf einen Strommast in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide steht die Produktionsstätte seit Dienstag still. Der Ausfall wird wohl noch die ganze Woche anhalten, gab Werksleiter André Thierig bekannt. Elon Musk machte seiner Wut auf dem Portal X Luft.Der Stillstand des Tesla-Werks in Grünheide hat gravierende Auswirkungen: Fast alle der etwa 12.000 Beschäftigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...