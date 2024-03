DJ EUREX/Bund-Future tritt im Verlauf auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Impulsarm tritt der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf auf der Stelle. Der März-Kontrakt verliert drei Ticks auf 133,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,67 Prozent und das -tief bei 133,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.559 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 116,54 Prozent.

Die Akteure halten sich mit Blick auf die am Donnerstag anstehende EZB-Zinsentscheidung zunächst zurück. Die Zinsstrategen der Helaba schauen am Nachmittaag auf den ADP-Reports aus den USA. Zuletzt hatten die Zinssenkungserwartungen wieder zugenommen, weil Stimmungsbarometer der US-Unternehmen enttäuscht hatten. Hinweise auf den kommenden US-Arbeitsmarktbericht liefern die ADP-Zahlen am Mittwoch. Trotz der Abweichungen beider Zeitreihen in den vergangenen Monaten biete der ADP-Report im Durchschnitt gute Hinweise auf die tatsächliche Stellenentwicklung.

March 06, 2024

