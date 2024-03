Hamburg (ots) -Die Europcar Mobility Group Germany gibt bekannt, dass Joerg Feldheim, bisheriger Director Operations, das Unternehmen verlässt. "Wir danken Joerg für sein Engagement und seine Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", so Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany.Als Reaktion auf den Führungswechsel konnte Europcar schnell und erfolgreich eine interne Nachfolge aus dem eigenen Leitungsteam benennen. Michael Krikken, bisher Director Fleet Operating und Van & Truck, übernimmt ab sofort die Position des Director Operations und wird zudem bis auf weiteres den Bereich Van & Truck weiterführen.Die Verantwortung für Fleet Operating geht an Christopher Alting, bisher Director Fleet, der damit den gesamten Fleet-Bereich leitet und diesen gemeinsam mit den Teams weiterentwickeln wird. Daniela Obst wird als Director Transformation zudem festes Mitglied in der deutschen Geschäftsführung.Die neuen Mitglieder sind langjährige Mobilitätsexperten, die bereits innerhalb des Unternehmens ihre Expertise zielführend eingebracht haben.Mit diesem starken Führungsteam setzt Europcar den erfolgreich begonnenen Transformationsprozess fort: "Wir blicken voller Zuversicht in die Zukunft und möchten an dieser Stelle auch einen Dank an unsere Kunden und Partner für ihre fortlaufende Unterstützung aussprechen", sagt Zisik abschließend.Fazit: Kunden des führenden Mobilitätsanbieters können sich weiterhin auf einen erstklassigen Service und ein vielfältiges Angebot an Mobilitätslösungen verlassen.Pressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam GretherCorporate CommunicationsTelefon: +49 40 52018 2276E-Mail: presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupKattunbleiche 3522041 HamburgTel.: +49 40 679446 0E-Mail: europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/5728892