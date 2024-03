DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Verlauf im Plus. Der März-Kontrakt steigt um 19 auf 17.720 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.753 und das -tief bei 17.694 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.558 Kontrakte. Die Herausnahme des Kontrakthochs bei 17.847 bildet die Voraussetzung für einen weiteren Anstieg. Ansonsten bildet die Marke bei 17.500 einen gute erste Unterstützung an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2024 03:07 ET (08:07 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.