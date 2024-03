Der KI-Hype sorgt dafür, dass Unternehmen dank rasant steigender Datenmengen mehr in die Sicherheit des Netzes investieren müssen. Dieser Umstand kommt dem Sicherheitsunternehmen CrowdStrike zugute, die Aktie explodiert nachbörslich, das ist der Grund. CrowdStrike, ein Anbieter von IT-Sicherheitslösungen auf Grundlage von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, legte am Dienstag nach Börsenschluss in den USA Unternehmenszahlen vor, die den Markt begeisterten - in einem schwächeren Börsenumfeld ...

