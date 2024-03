© Foto: Peter Steffen/dpa



Der Kurs von Airship AI verdreifachte sich am Dienstag, nachdem das bislang kaum bekannte KI-Unternehmen einen Großauftrag des US-Justizministeriums bekannt gegeben hat. Nachbörslich geht die Rallye weiter.Der Technologiesektor brach am Dienstag ein und riss eine Reihe heißer Aktien mit sich, die den Enthusiasmus der Wall Street für die Revolution der künstlichen Intelligenz angeheizt hatten. Doch ein kleiner Name stach aus dem überwiegend roten Meer heraus: Die Aktien von Airship AI Holdings schossen um 200 Prozent in die Höhe, nachdem das Sensor- und Datenmanagement-Unternehmen einen Vertrag mit dem US-Justizministerium bekannt gegeben hatte. Das Unternehmen mit Sitz in Redmond, …