DJ MÄRKTE ASIEN/Kräftige Erholungsbewegung in Hongkong - JD.com sehr fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--In einem impulsarmen Handel hat sich am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen und in Sydney überwiegend wenig getan. Teils deutlicher negative Vorgaben der Wall Street wurden nicht nachvollzogen. Im Handel habe Zurückhaltung vor der Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell im Repräsentantenhaus später am Tag geherrscht, hieß es. "Hier wird genau auf Hinweise zum Tempo, Timing und Umfang möglicher Zinssenkungen für den Rest des Jahres 2024 geachtet, sagt Quincy Krosby, Chefstrategin bei LPL Financial.

Ausreißer des Tages war der HSI in Hongkong. Er erholte sich kräftig um 1,9 Prozent (Späthandel) und machte damit den überraschenden Rücksetzer von Vortag fast komplett wieder wett. Der Shanghai-Composite ging 0,3 Prozent tiefer aus dem Tag. An den chinesichen Börsen ruhten die Hoffnungen der Akteure auf einer wichtigen Wirtschaftspressekonferenz, die von hochrangigen Regierungsvertretern im Rahmen der laufenden Sitzung des Nationalen Volkskongresses abgehalten wird. Nachdem am Vortag von dem jährlich stattfindenden Treffen für 2024 ein Wachstum von 5 Prozent ausgegeben wurde, setzen Marktteinehmer weiter auf staatliche Stimuli für die Wirtschaft zur Erreichung des Ziels.

JD.com schnellten in Hongkong nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen des Online-Einzelhändlers um über 7 Prozent nach oben. Im Sog legten Alibaba um 3 Prozent zu.

In Tokio trat der Nikkei-225 auf der Stelle und verteidigte mit 40.091 Punkten die 40.000er Marke. Gegenwind kam vom Yen, der zur gleichen Vortageszeit deutlich fester gehandelt wurde, wodurch sich u.a. die Exporte japanischer Unternehmen verteuern. Wenig tat sich auch in Seoul (-0,3%). Neue Preisdaten sorgten für kein Störfeuer. Die Inflation in Südkorea dürfte sich trotz des Anstiegs im Februar über das Jahr verringern, sagte Volkswirt Dave Chia von Moody's Analytics.

Die Nachricht über den Rückgang der iPhone-Verkäufe von Apple in China belastete den Kurs des von Apple-Zulieferers LG Innotek (-8,8%). Kakaopay verloren 5,6 Prozent. Laut Medienberichten plant der Hauptaktionär Alipay einen 2,2-prozentigen Anteil an dem Fintech-Unternehmen zu verkaufen.

Australien schließt nach BIP-Daten gut behauptet

Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss gut behauptet, nachdem die BIP-Daten aus Australien für das vierte Quartal 2023 ein Wachstum von 1,5 Prozent im Jahresvergleich zeigten. Ökonomen hatten 1,4 Prozent erwartet. Der Subindex der Technologieaktien verlor im Sog der schwachen US-Vorgabe 1,4 Prozent. Für einen Ausgleich sorgten teils deutlichere Gewinne im Finanzsektor.

Die Aktie des Fondsmanagers Magellan war Tagessieger mit einem Plus von 7,9 Prozent. Magellan hatte einen Anstieg der verwalteten Vermögenswerte im Vergleich zum Vormonat und eine Verlangsamung der Abflüsse gemeldet.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.733,50 +0,1% +1,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.090,78 -0,0% +19,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.641,49 -0,3% -0,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.039,93 -0,3% +2,2% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.471,68 +1,9% -5,2% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.139,71 +1,0% -4,2% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.531,39 -0,4% +5,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:03 % YTD EUR/USD 1,0865 +0,1% 1,0857 1,0849 -1,6% EUR/JPY 162,37 -0,3% 162,88 163,17 +4,3% EUR/GBP 0,8548 +0,0% 0,8545 0,8557 -1,5% GBP/USD 1,2711 +0,1% 1,2704 1,2678 -0,2% USD/JPY 149,45 -0,4% 150,02 150,41 +6,1% USD/KRW 1.336,02 +0,3% 1.336,02 1.335,48 +2,9% USD/CNY 7,1986 +1,3% 7,1036 7,1040 +1,4% USD/CNH 7,2117 -0,0% 7,2121 7,2118 +1,2% USD/HKD 7,8233 -0,0% 7,8244 7,8242 +0,1% AUD/USD 0,6521 +0,3% 0,6503 0,6484 -4,2% NZD/USD 0,6098 +0,2% 0,6085 0,6076 -3,5% Bitcoin BTC/USD 66.120,21 +4,3% 63.379,78 66.437,07 +51,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,55 78,15 +0,5% +0,40 +8,5% Brent/ICE 82,39 82,04 +0,4% +0,35 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.130,63 2.127,98 +0,1% +2,65 +3,3% Silber (Spot) 23,75 23,73 +0,1% +0,03 -0,1% Platin (Spot) 888,70 883,50 +0,6% +5,20 -10,4% Kupfer-Future 3,86 3,85 +0,2% +0,01 -1,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

March 06, 2024 03:24 ET (08:24 GMT)

