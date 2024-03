(Zug, 5. März 2024) - STOXX Ltd. hat die neue Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie bekannt gegeben.DAX, MDAX, SDAX und TecDAX vereinen die größten gelisteten Unternehmen (nach Streubesitz- Marktkapitalisierung) im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, die sämtliche im DAX-Regelwerk beschriebenen Basiskriterien für die Indexaufnahme erfüllen. Die Indizes werden quartalsweise überprüft. Bei der planmäßigen März-Überprüfung kommen die Kriterien Regular Exit, Regular Entry, Fast Exit und Fast Entry zum Tragen.Es ergeben sich folgende Änderungen:MDAX:Aufnahme: Bilfinger SE, MorphoSys AGLöschung: Rational AG, Vitesco Technologies Group AGSDAX:Aufnahme: MLP SE, Vitesco Technologies Group AGLöschung: Bilfinger SE, MorphoSys AGTecDAX:Aufnahme: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, SÜSS MicroTec SELöschung: Adtran Networks SE, Verbio SERational AG wird den MDAX verlassen und qualifiziert sich nicht mehr für einen Auswahlindex, weil das Unternehmen ein Basiskriterium laut Abschnitt 5.4.2 des Regelwerks nicht einhält. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen nicht mit einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex übereinstimmt (C.10), die sich auf den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bezieht.Alle Aufnahmen und Löschungen werden ab dem 18. März 2024 wirksam.Ebenfalls am 18. März werden auch einige Veränderungen der DAX-Methodologie wirksam, die im März 2023 bekannt gegeben worden waren und sich auf den Umgang mit Corporate Actions und auf die Indexformel beziehen. Außerdem wird die Kappungsgrenze in der DAX-Familie von 10 auf 15 Prozent angehoben; diese Änderung ist im November 2023 angekündigt worden.Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 5. Juni 2024.DAX, MDAX, SDAX und TecDAX sind eingetragene Marken der ISS STOXX Index GmbH. 