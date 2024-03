München (ots) -Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen. Dazu gehören vor allem Rücken-, Kopf-, und Nervenschmerzen, sowie starke Beschwerden, die in Folge einer schweren Krankheit oder nach einer Operation entstanden sind. "Jeder Schmerz ist anders und muss individuell behandelt werden. Im Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN) setzen wir bei chronischen Schmerzen auf ein modernes, integratives Behandlungskonzept. Ergänzend zur schulmedizinischen Schmerz-Behandlung werden Therapiemethoden der Komplementärmedizin eingesetzt: anerkannte Verfahren aus der Naturheilkunde", erklärt Chefarzt Robert Schmidt. Ziel sei es, durch Ausnutzung von Synergieeffekten Schmerzen nachhaltig zu bessern, sowie damit verbundene Funktionsstörungen und Bewegungseinschränkungen zu lindern und der Chronifizierung der Erkrankung entgegenzuwirken. Die aktive Teilnahme am Leben in Beruf und Freizeit werde gefördert, was wiederum die Lebensqualität verbessere.Ab sofort hat das KfN mit Dr. Max Renner, Facharzt für Anaesthesiologie und Allgemeinmedizin, einen Sektionsleiter Schmerztherapie."Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist es, die Spezielle Schmerztherapie und die anerkannten Möglichkeiten der Naturheilverfahren in einem stationären Programm für chronisch Schmerzerkrankte zusammenfließen zu lassen. Unser Konzept beinhaltet drei aufeinander aufbauende stationäre Aufenthalte, die durch Wochen miteinander verbunden sind, in denen unsere Patientinnen und Patienten das Erlernte vertiefen und in ihren individuellen Alltag integrieren. Ziel ist neben einer anhaltenden Schmerzreduktion eine nachhaltige Verbesserung von Aktivität, Teilhabe am Sozialleben und natürlich Lebensqualität", so der 44-jährige Mediziner."Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam im interdisziplinären Team aus Fachkräften der Bereiche Medizin, Psychotherapie, Physiotherapie, sowie der naturheilkundlichen Pflege und Ernährungsmedizin die Schmerztherapie am KfN, einem der führenden komplementärmedizinischen Krankenhäuser Deutschlands, weiter voranzubringen."Der berufliche Werdegang führte Dr. Renner nach seinem Studium an der Georg-August-Universität Göttingen, sowie der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Facharzt für Anaesthesiologie am Klinikum der Universität München (LMU), wo er auch die Zusatzbezeichnung "Spezielle Schmerztherapie" erwarb, es folgten der Facharzt Allgemeinmedizin in einer Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis, eine Praxis für Spezielle Schmerztherapie, sowie eine Praxis für ambulantes Operieren. Er verfügt außerdem über die Zusatzbezeichnung Manuelle Medizin, sowie das A-Diplom Akupunktur der (DÄGfA)."Wir schätzen es sehr, dass wir Dr. Renner für unsere Klinik gewinnen konnten. Mit seinem Wissen und seiner Expertise wird er die Sektion Schmerztherapie auf hohem Niveau führen und auch hinsichtlich innovativer und ganzheitlicher Behandlungsformen weiterentwickeln", so Chefarzt Robert Schmidt.Pressekontakt:wordstatt GmbHDagmar MetzgerTel.: +49-172-8312173info@wordstatt.deOriginal-Content von: Krankenhaus für Naturheilweisen (KfN), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173685/5728943