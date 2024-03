Köln (ots) -Bahn, Bauern, ÖPNV, Ärzte, Piloten - Deutschland ist im Ausstand. Nicht nur manche:r Bundesbürger:in ist genervt von den Streiks, sondern auch die Wirtschaft. "Das Verständnis in den Unternehmen für die häufigen Streiks, die unsere Infrastruktur lahmlegen, ist längst verschwunden", sagt Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Deutschland, Mittel- und Osteuropa von Atradius, und stützt sich dabei auf eine aktuelle Umfrage des internationalen Kreditversicherers. Danach sind zwei Drittel der deutschen Unternehmen der Ansicht, dass in Deutschland zu viel gestreikt wird. Befragt wurden im März dieses Jahres 580 Firmen.Insgesamt 66,61 Prozent der Befragten beklagten, dass in Deuschland zu viel gestreikt werde. 18,23 Prozent waren nicht der Ansicht und 15,16 Prozent beantworteten die Frage mit "Vielleicht". Als häufigste Auswirkungen nannten die Unternehmen, dass Termine nicht eingehalten werden könnten (41 Prozent) und Lieferengpässe (32 Prozent) entstünden. Umsatzeinbußen befürchten 18 Prozent und Probleme bei den Kundenbeziehungen 17 Prozent. Am häufigsten bemängelt wurde, dass die Beschäftigten nicht zur Arbeit kommen könnten. Dass sich die Unternehmen auf die zahlreichen Streiks allerdings auch bereits eingestellt haben, zeigt, dass 40 Prozent der Unternehmen keine Auswirkungen der Streiks auf ihr Unternehmen erwarten.Für die Umfrage von Atradius wurden 580 Unternehmen aus den Branchen Automotive, Bau und Baumaterial, Chemie, Dienstleistungen, Elektronik, Finanzen, IT/Software, Konsumgüter, Landwirtschaft, Lebensmittel, Maschinenbau, Metall, Papier, Textil und Transport befragt. Der Umsatz der Unternehmen betrug zwischen unter fünf Millionen und über einer Milliarde Euro und die Zahl der Beschäftigten lag zwischen unter 100 und mehr als 1.500.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied von GCO, einem der größten Versicherer in Spanien und einem der größten Kreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online unter www.atradius.de.Pressekontakt:Atradius KreditversicherungNiederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros yReasegurosAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefanie HeilkenPressereferentinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 1034E-Mail: stefanie.heilken@atradius.comOriginal-Content von: Atradius Kreditversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52329/5728997