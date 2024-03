FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.03.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 1295 PENCE - BARCLAYS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3335 (3080) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES REACH PRICE TARGET TO 75 (70) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 430 (490) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1270 (1230) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4300 (4000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 580 (480) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 910 (1000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERTEK TARGET TO 4100 (3600) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6750 (6550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 106 (102) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES EXPERIAN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4020 (2880) PENCE - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 240 PENCE - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 610 (640) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES IAG TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 2.50 (1.45) EUR - KEPLER CHEUVREUX RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5000 (4500) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 1650 (1800) PENCE - UBS CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken