Magdeburg (ots) -Gerade in Zeiten steigender Energiekosten werden erneuerbare Energien immer relevanter. Das ruft auch immer mehr Anbieter auf den Markt. Doch wie findet man heraus, welches Angebot am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt? Steven Hermes hat sich dieser Frage angenommen: Als Gründer und Geschäftsführer der Grünerstrom GmbH bietet er alle Dienstleistungen rund um die PV-Anlage mitsamt entsprechender Beratung aus einer Hand. Neben einem besonderen Service zeichnet sich das Unternehmen durch große Fachkompetenz und höchste Qualität aus - und unterscheidet sich damit deutlich von anderen Anbietern am Markt. In diesem Artikel verrät Steven Hermes, warum Expertise in der PV-Branche so wichtig ist, von welchen Vorteilen seine Kunden profitieren und was sein großes Ziel mit der Grünerstrom GmbH ist.Bei aller Kontroverse in der Klimadebatte ist eines bereits sicher: Die Photovoltaik-Technik ist der Hoffnungsträger der Energiewende. Für den eigenen Beitrag zu einer grüneren Welt und die Modernisierung der Immobilie, vor allem aber für die zukünftige Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen wünschen sich immer mehr Eigenheimbesitzer eine PV-Anlage auf dem Dach. Gleichzeitig steigt die Zahl der Anbieter in der PV-Branche enorm und die Schere zwischen Kompetenz und minderwertiger Dienstleistung öffnet sich weiter. "Oft handelt es sich dabei um Anbieter, die ihre Außendienstmitarbeiter nicht ausreichend schulen - es kommt dann nicht nur zu langen Wartezeiten, es fehlt ihnen auch an der nötigen Expertise, um bestmöglich zu beraten", warnt Steven Hermes, Geschäftsführer der Grünerstrom GmbH."Bei der Grünerstrom GmbH berechnen wir unseren Kunden die PV-Anlage so, dass sie ihnen den größtmöglichen Mehrwert bietet, installieren das Produkt und kümmern uns anschließend um die jährliche Wartung der Anlage - und das alles bei 30 Jahren Garantie", so der Geschäftsführer weiter. Nach nunmehr fünf Jahren Branchenerfahrung und der Führung eines Montageunternehmens für PV-Anlagen weiß Steven Hermes, dass der Erfolg eines jeden Projektes von der Planung abhängt. Mit der Gründung der Grünerstrom GmbH hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die gesamte Dienstleistung rund um die PV-Anlage für Privatkunden aus einer Hand anzubieten und überzeugt dabei durch ein Maß an Qualität und Kompetenz, das sein Unternehmen deutlich von seinen Wettbewerbern abhebt.Die Grünerstrom GmbH steht für Kompetenz und Expertise"Die Installation von PV-Anlagen ist einfach - die Planung hingegen erfordert Expertise", erklärt Steven Hermes. Mithilfe eines speziellen Planungsprogramms erstellt er für jeden seiner Kunden vorab einen Belegungsplan sowie eine Ertragsprognose, sodass diese schon vor der eigentlichen Montage und Inbetriebnahme wissen, wie viel Strom ihre PV-Anlage im Jahr liefert. Ist das Projekt für den Kunden rentabel, so kann dieser mit einer Umsetzung, inklusive der Anmeldung beim Netzbetreiber, innerhalb von maximal zehn Wochen und einem anschließenden Autarkielevel von 80 Prozent rechnen. Die Grünerstrom GmbH setzt dabei auf namhafte Qualitätsprodukte und kümmert sich im Anschluss nicht nur um die Wartung der Anlage, sondern auch um die regelmäßigen Updates von Betriebssystem und Speicher.Darüber hinaus profitieren die Kunden von einem Energiemanagementsystem, das es ihnen ermöglicht, zusätzlich benötigten Strom direkt an der Börse zu kaufen. So können sie ihren Strom beispielsweise im Winter direkt von der Leipziger Strombörse beziehen und damit durchschnittlich 15 Cent pro Kilowattstunde sparen. Auch beim Thema Förderung unterstützt die Grünerstrom GmbH ihre Kunden. "Ein Angebot sollte sich aber immer auch ohne staatliche Fördermittel rechnen", so Steven Hermes. Je nach Größe der Anlage können seine Kunden mit einer Amortisation nach durchschnittlich acht bis zwölf Jahren rechnen.Steven Hermes: Nachhaltiges Wachstum durch glückliche KundenWährend sein Team etwa 600 PV-Anlagen im Jahr plant und installiert, steht die Zufriedenheit seiner Kunden für Geschäftsführer Steven Hermes stets an erster Stelle. "Statt auf schnelles Geld setzen wir auf Kompetenz und exzellenten Service. Das spricht sich herum und lässt uns nachhaltig wachsen", erklärt der Experte. So ist die Grünerstrom GmbH beispielsweise nicht nur Träger des auf Kundenstimmen basierenden Solar-Pro-Awards, sondern darf ihn auch offiziell vergeben. Bis zum Jahr 2030 möchte Steven Hermes 20.000 Kunden mit einer PV-Anlage dabei geholfen haben, ihre Stromkosten zu reduzieren, sich von zwangsläufig steigenden Preisen unabhängig zu machen und dabei einen grüneren Fußabdruck auf dieser Erde zu hinterlassen.Sie interessieren sich für eine PV-Anlage für Ihr Eigenheim und wünschen sich eine kompetente und professionelle Beratung? Dann melden Sie sich jetzt bei Steven Hermes (https://gruenerstrom.net/) von der Grünerstrom GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Grünerstrom GmbHVertreten durch: Steven HermesE-Mail: Info@grünerstrom.netWebseite: https://gruenerstrom.net/Original-Content von: Grünerstrom GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173687/5729119