Wiesbaden (ots) -- Datenanalysen zeigen, dass bei Menschen mit Typ-2-Diabetes unter Behandlung mit GLP-1-Medikamenten eine signifikante Verbesserung des HbA1C-Wertes erzielt wurde, nachdem die Therapie um das FreeStyle Libre System ergänzt wurde- Es wurden bessere HbA1c-Ergebnisse erreicht unabhängig von der GLP-1-Dauer, dem GLP-1-Typ oder der Art der Insulintherapie- FreeStyle Libre Systeme helfen den Betroffenen, das Behandlungskonzept für ihr Diabetesmanagement einzuhalten und unterstützen positive Verhaltensanpassungen, indem sie Daten in Echtzeit zur Verfügung stellen. Diese zeigen, wie Ernährung, körperliche Aktivität und Medikamente die Glukosewerte beeinflussen könnenAbbott gab heute neue Daten aus zwei Real-World-Studien (1, 2) bekannt, die zeigen, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes, die mit einer Kombination aus GLP-1-Medikamenten und der FreeStyle Libre Technologie behandelt werden, eine stärkere Verbesserung ihres HbA1c-Wertes aufweisen als diejenigen, die allein mit GLP-1-Medikamenten behandelt werden. Der HbA1c-Wert ist das Maß für den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel einer Person über drei Monate. Die Ergebnisse wurden am 6. März 2024 im Rahmen der 17. International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) im italienischen Florenz vorgestellt.GLP-1-Medikamente - auch Glucagon-like Peptide-1-Rezeptoragonisten (GLP-1 RA) genannt - werden zunehmend für Menschen mit Typ-2-Diabetes verschrieben, da sie einen Nutzen in Bezug auf den Glukosespiegel bieten und bei der Gewichtsabnahme helfen. Wenn der Glukosespiegel nach einer Mahlzeit ansteigt, regen diese Medikamente die Insulinausschüttung des Körpers an und der Glukosespiegel sinkt. Zudem vermindern sie den Appetit, wodurch es zu einer geringeren Nahrungsaufnahme sowie zur Gewichtsabnahme kommt. Studien zeigen, dass das Erreichen und Beibehalten eines gesunden Körpergewichts zu einem besseren Diabetesmanagement beitragen kann. (3)Die beiden im Rahmen der ATTD-Konferenz vorgestellten Real-World-Studien zeigten folgende Ergebnisse:- Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und einem HbA1C-Wert >=8 %, die GLP-1-Medikamente angewendet hatten, nahm der HbA1C-Wert sechs Monate nach Ergänzung ihrer Behandlung mit dem FreeStyle Libre System um 1,5 % ab. Die Ergebnisse dieser ersten Studie waren unabhängig von der GLP-1-Dauer, dem GLP-1-Typ oder der Art der Insulintherapie. (1)- Der HbA1c-Wert nahm stärker ab, wenn GLP-1 und das FreeStyle Libre System in Kombination angewendet wurden (-2,4 %), verglichen mit GLP-1 allein (-1,7 %). In der zweiten Studie wurden die Daten zweier Kohorten analysiert - sowohl von Personen, die GLP-1 allein, als auch derjenigen, die eine Kombination aus GLP-1 und FreeStyle Libre nutzten. (2)"Die Datenanalysen bestätigen, dass Menschen die Ihre Diabeteserkrankung mit GLP-1-Medikamenten behandeln von kontinuierlicher Glukoseinformation profitieren und eine noch bessere Stoffwechseleinstellung erzielen können, wenn sie ihre medikamentöse Therapie mit FreeStyle Libre Sensoren kombinieren", so Dr. Matthias Axel Schweitzer, Medical Director DACH, Abbott Diabetes Care. "Der positive Effekt des komplementären Einsatzes von medikamentöser Therapie und kontinuierlicher Glukoseinformation durch FreesStyle Libre Glukosesensoren ist dabei nicht überraschend oder ungewöhnlich. Ähnlich wie bei der Kombination bei einer Insulintherapie mit der FreeStyle Libre Technologie führt das Vorhandensein von kontinuierlicher Glukoseinformation zu einer nutzbringenden Ergänzung auch für eine GLP-1-Therapie, weil die Menschen mit Diabetes mehr und bessere Therapieentscheidungen und Verhaltensanpassungen treffen und vornehmen können.""GLP-1-Medikamente können bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, bei denen eine intensivere Behandlung erforderlich ist, den HbA1C-Wert äußerst wirksam reduzieren", so Prof. Dr. med. Thomas Haak, Chefarzt am Diabetes Zentrum Mergentheim. "Wir haben in der Praxis festgestellt, dass wir bei der Behandlung unserer Patientinnen und Patienten eine noch bessere Glukosekontrolle erreichen können, wenn wir ihre GLP-1-Therapie um eine CGM-Technologie wie FreeStyle Libre ergänzen. Es lohnt sich, eine Kombination mit einem CGM-System zu erwägen, um auf diese Weise den Nutzen der GLP-1-Medikamente zu maximieren und die Menschen mit Typ-2-Diabetes optimal zu unterstützen."Unkontrollierter Typ-2-Diabetes kann schwerwiegende Komplikationen im Zusammenhang mit dem Herzen, den Blutgefäßen, den Augen, den Nieren und dem Nervensystem hervorrufen. (4) Technologien wie die FreeStyle Libre Systeme ermöglichen es den Betroffenen, Veränderungen des Glukosespiegels in Echtzeit zu erkennen, und helfen ihnen so bei Therapieadhärenz und Lebensstilanpassungen.Die kontinuierlichen Glukosemessgeräte (CGMs) FreeStyle Libre bestehen aus einem Sensor, der über einen Zeitraum von bis zu 14 Tagen auf der Rückseite des Oberarms getragen wird, und einem Lesegerät oder einer kompatiblen Smartphone-App (5) zur Anzeige der Glukosewerte. FreeStyle Libre ist das am weitesten verbreitete CGM-System weltweit (6) und vereinfacht mehr als 5,5 Millionen Menschen in über 60 Ländern die Messung ihres Glukosespiegels.Über die Real-World-Studien (1,2):In der ersten Real-World-Studie mit dem Titel "FreeStyle Libre improves HbA1c in people receiving GLP-1 therapy for type 2 diabetes" (FreeStyle Libre verbessert den HbA1c-Wert bei Menschen, die eine GLP-1-Therapie für Typ-2-Diabetes erhalten) wurde die anonymisierte, mit elektronischen Patientenakten (Electronic Health Records, EHR) verknüpfte Datenbank Market Clarity Data von Optum verwendet. Es wurden Erwachsene mit Typ-2-Diabetes und einem erhöhten HbA1c-Wert (>=8 %) aufgenommen, die zwischen 2018 und 2022 erstmals das FreeStyle Libre System genutzt hatten. Die Patient:innen mussten zuerst GLP-1 anwenden, bevor sie mit FreeStyle Libre starteten, wobei mindestens eine GLP-1-Verschreibung innerhalb von 180 Tagen vor der Anwendung von FreeStyle Libre vorliegen musste. Als Einleitung einer GLP-1-Behandlung war die früheste Verschreibung von GLP-1 ab dem Jahr 2017 definiert. Die paarweisen Veränderungen des HbA1c-Wertes wurden sechs Monate nach der ersten Anwendung von FreeStyle Libre beurteilt. Die Studienkohorte umfasste 1.781 Erwachsene mit Typ-2-Diabetes (Alter: 55±10 Jahre, 52 % Männer, 38 % unter Bolusinsulintherapie, durchschnittlich 499 Tage zwischen Beginn der GLP-1-Behandlung und der Nutzung von FreeStyle Libre und einem HbA1c-Wert bei Baseline von 9,8±1,5 %).Im Rahmen der zweiten Real-World-Studie mit dem Titel "Initiating GLP-1 therapy in combination with FreeStyle Libre provides greater benefit compared to GLP-1 therapy alone" (Einleitung einer GLP-1-Therapie in Kombination mit FreeStyle Libre bietet größeren Nutzen im Vergleich zu einer GLP-1-Monotherapie) wurde ebenfalls die anonymisierte Datenbank Market Clarity Data von Optum genutzt. In die Studie wurden Erwachsene mit Typ-2-Diabetes und einem HbA1c-Wert >=8 % aufgenommen, die zwischen 2018 und 2022 erstmals GLP-1 erhielten. Die Teilnehmer der Gruppe mit GLP-1 und FreeStyle Libre wendeten ihren ersten FreeStyle Libre Sensor innerhalb von ±30 Tagen nach erstmaliger Verabreichung von GLP-1 an. Die Kohorten wurden im Hinblick auf Insulintherapie, Alter, Geschlecht, HbA1c-Wert bei Baseline und GLP-1-Typ gematcht. Nach sechs Monaten wurde die Veränderung des HbA1c-Wertes zwischen den gematchten Gruppen anhand von gepaarten Daten verglichen. In die Studie wurden 24.246 Erwachsene in die Gruppe mit GLP-1 allein (Alter: 58±12 Jahre, 51 % Männer) und 478 Erwachsene in die Gruppe mit GLP-1 sowie FreeStyle Libre (Alter: 54±11 Jahre, 58 % Männer) aufgenommen.Über AbbottAbbott ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem besseren Leben verhilft. Unser Portfolio an lebensverändernden Technologien umfasst das gesamte Spektrum des Gesundheitswesens mit führenden Unternehmen und Produkten in den Bereichen Diagnostik, Medizintechnik, Ernährung und generische Markenarzneimittel. Unsere 114.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten für Menschen in mehr als 160 Ländern.In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Health-Technology-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik knapp 4.000 Mitarbeitende an acht Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden, Jena und Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das European Distribution Center. ADC-88787-v1.0Referenzen1 Miller E et al. FreeStyle Libre improves HbA1c in people receiving GLP-1 therapy for type 2 diabetes. Vorgestellt im Rahmen der ATTD-Konferenz 20242 Wright E et al. Initiating GLP-1 therapy in combination with FreeStyle Libre provides greater benefit compared to GLP-1 therapy alone. Vorgestellt im Rahmen der ATTD-Konferenz 20243 https://www.cdc.gov/diabetes/managing/healthy-weight.html4 Denicolò S, Perco P, Thöni S, Mayer G. Non-adherence to antidiabetic and cardiovascular drugs in type 2 diabetes mellitus and its association with renal and cardiovascular outcomes: A narrative review. J Diabetes Complicat 2021; 35:107931. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2021.1079315 Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.6 Die Aussage basiert auf der Anzahl der Nutzer des FreeStyle Libre Messsystems weltweit im Vergleich zu der Nutzeranzahl anderer führender sensorbasierter Glukosemesssysteme für den persönlichen Gebrauch. Quelle: Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care, Inc. Non-adherence to antidiabetic and cardiovascular drugs in type 2 diabetes mellitus and its association with renal and cardiovascular outcomes: A narrative review. J Diabetes Complicat 2021; 35:107931. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2021.1079315 Die FreeStyle LibreLink App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.6 Die Aussage basiert auf der Anzahl der Nutzer des FreeStyle Libre Messsystems weltweit im Vergleich zu der Nutzeranzahl anderer führender sensorbasierter Glukosemesssysteme für den persönlichen Gebrauch. Quelle: Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care, Inc.Pressekontakt:Abbott Media:Ursula Hellstern, ursula.hellstern@abbott.com, 0170-1401752Original-Content von: Abbott GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145465/5729153