© Foto: Mourad ALLILI - picture alliance / MAXPPP



Donald Trump soll sich am Wochenende in Palm Beach mit Elon Musk getroffen haben. Dabei soll es um eine Finanzspritze für die US-Republikaner gegangen sein. Die Hintergründe.Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll sich in Florida mit Tesla-Chef Elon Musk getroffen haben. Das Treffen fand am Wochenende statt und hatte zum Ziel, Trumps Wiederwahlkampagne finanziell zu unterstützen, berichtet die New York Times. Die Informationen stammen von drei Personen, die über das private Treffen in Palm Beach informiert waren, aber anonym bleiben wollten. Bei dem Treffen, an dem auch einige wohlhabende Spender der Republikaner teilnahmen, äußerte Trump die Hoffnung auf ein baldiges …