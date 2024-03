Washington - Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley zieht ihre Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl nach ihrem schwachen Abschneiden bei den Vorwahlen der Republikaner am sogenannten "Super Tuesday" offenbar zurück. Sie werde noch am Mittwoch bekannt geben, dass sie aus dem Präsidentschaftsrennen aussteige, berichtet unter anderem der US-Sender CNN unter Berufung auf Quellen, die mit ihren Plänen vertraut sein sollen.



Die frühere Gouverneurin South Carolinas war die einzige verbliebene Herausforderin von Ex-US-Präsident Donald Trump bei den Republikanern mit einem größeren Bekanntheitsgrad. Seiner erneuten Kandidatur bei der Wahl im November steht dem Vernehmen nach jetzt nichts mehr im Wege.



Trump hatte beim "Super Tuesday" in fast allen Bundesstaaten, in denen abgestimmt wurde, die Vorwahlen gewonnen. Nur in Vermont konnte sich etwas überraschend Haley durchsetzen. Für eine Fortsetzung ihrer Kampagne reichte das aber offenbar nicht.

