Sitka Gold startet die bisher umfangreichsten Bohrungen auf dem Flaggschiff-RC-Goldprojekt in Yukon

Unter winterlichen Bedingungen hat Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) auf dem RC-Goldprojekt im Yukon mit seinem diesjährigen Winter/Sommer-Bohrprogramm begonnen. Bei dem auf insgesamt 15.000 m angelegten Bohrprogramm handelt es sich um die bisher umfangreichsten Bohrungen auf dem Projekt innerhalb eines Jahres. Der Fokus der Sitka-Geologen richtet sich dieses Mal insbesondere auf die Goldabschnitte südlich der so genannten Black Jack Zone, wo einige der bisher höchstgradigen Goldfunde gemacht wurden. In der erfolgreichen Bohrung DDRCCC-23-047 wurde ein Intervall von 219,0 m mit 1,34 g/t Gold, einschließlich 124,8 m mit 2,01 g/t Gold und 55,0 m mit 3,11 g/t Gold entdeckt. (Abbildung 1) Das RC-Goldprojekt ist ganzjährig über Straßen erschlossen. Es gehört zum produktiven Tombstone-Goldgürtel und liegt etwa 100 Kilometer östlich von Dawson City, Yukon. Das 386 Quadratkilometer große RC-Projekt liegt strategisch auf halbem Weg zwischen der Goldmine Eagle von Victoria Gold - Yukons neuester Goldmine, die im Sommer 2020 die kommerzielle Produktion erreichte - und der Goldmine Brewery Creek von Victoria Gold.

Weitere Ziele der Bohrungen in diesem Jahr sind die Erweiterung des gut definierten Intrusionskomplexes Clear Creek (siehe Abbildung 2), der derzeit eine erste Ressource von 1,34 Millionen Unzen Gold beherbergt, die sich aus den Goldlagerstätten Blackjack und Eiger(1) zusammensetzt, die beide in alle Richtungen offen sind. Außerdem sollen weitere bohrfähige Ziele an anderen Stellen des 386 Quadratkilometer großen Grundstücks erschlossen werden.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass die Bohrungen auf unserem Vorzeigeprojekt RC Gold wieder aufgenommen werden können. Dieses Winterbohrprogramm wird sich in erster Linie auf die südliche Ausdehnung der Blackjack-Zone konzentrieren, wo wir die bisher hochgradigsten Goldabschnitte auf dem Projekt gefunden haben. Goldgehalte von bis zu 3,11 g/t Gold über 55 Meter sind für ein reduziertes intrusionsbezogenes Goldsystem bemerkenswert und die bisherigen Daten deuten darauf hin, dass diese hochgradige Erweiterung der Goldlagerstätte Blackjack weiter in Richtung Südosten und in der Tiefe fortbestehen sollte. Während Step-Out-Bohrungen in diesem Gebiet der bestehenden Ressource beträchtliche Gehalte und Tonnagen hinzufügen könnten, freuen wir uns auch darauf, in diesem Jahr mehrere andere hochrangige, bohrbereite Ziele auf unserem bezirksweiten und noch weitgehend unerforschten Landpaket weiter zu verfolgen."