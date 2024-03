EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Hypoport SE: Marktbedingter Umsatz und EBIT-Rückgang im Geschäftsjahr 2023 // Veröffentlichung Prognose 2024



06.03.2024

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Hypoport SE: Marktbedingter Umsatz und EBIT-Rückgang im Geschäftsjahr 2023 // Veröffentlichung Prognose 2024 Berlin, 6. März 2024: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das vierte Quartal 2023 sowie das Geschäftsjahr 2023 ausgewertet. Der Hypoport-Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 und stellt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf: Umsatz GJ 2023: -21% auf 360 Mio. Euro (GJ 2022: 455 Mio. Euro)

EBIT GJ 2023: ca. -45% auf ca. 13 Mio. Euro (GJ 2022: 25 Mio. Euro) Umsatz Q4 2023: +5% auf 93 Mio. Euro (Q4 2022: 88 Mio. Euro)

EBIT Q4 2023: ca. +16 Mio. Euro (Q4 2022: -6 Mio. Euro) Hauptgrund für den Umsatz und EBIT-Rückgang im Geschäftsjahr 2023 war der signifikante Einbruch des privaten Immobilienfinanzierungsmarktes. Im EBIT des vierten Quartals 2023 sind neben der positiven Umsatzentwicklung saldierte Sondereffekte von ca. +12 Mio. Euro, im Wesentlichen für Erträge aus der Auflösung einer variablen Kaufpreisverbindlichkeit und Aufwendungen für die Reorganisation des Immobilienbewertungsgeschäfts, enthalten. Aufgrund positiver latenter steuerlicher Einmaleffekte rechnet Hypoport für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Konzernergebnis von ca. 20 Mio. Euro (GJ 2022: 19 Mio. Euro). Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet der Hypoport-Vorstand - abhängig von der weiteren Normalisierung des privaten Immobilienfinanzierungsmarktes im Jahresverlauf - für die gesamte Hypoport-Gruppe mit einem prozentual zweistelligem Anstieg des Konzernumsatzes auf mindestens 400 Mio. Euro und einem EBIT von 10 bis 20 Mio. Euro. Die dem Vorstand vorliegenden Geschäftszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer sowie der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Hypoport wird seine vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 in detaillierter Form wie geplant am Montag, 11. März 2024 und den Geschäftsbericht am 25. März 2024 veröffentlichen. Kontakt Jan H. Pahl Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942 Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19 Email: ir@hypoport.de Hypoport SE Heidestr. 8 10557 Berlin Über die Aktie Hypoport SE Deutsche Börse / Regulierter Markt / Prime Standard ISIN DE0005493365 / WKN 549336 / Börsenkürzel HYQ



